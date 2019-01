Piden frente común, tras no ejecutar ampliación de la Cañasgordas

La presidenta de la Asamblea del Valle, Géssica Vallejo Valencia, hizo un llamado al Gobierno departamental para derogar las cuatro ordenanzas aprobadas, con el fin de ampliar la avenida Cañasgordas, entre el río Pance y la glorieta de Alfaguara, ante la no ejecución de este proyecto. Esta iniciativa en el sur se contempló para convertirla en doble calzada, de dos a tres carriles.



En diciembre pasado, la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, anunció que estos trabajos, que iban a ser financiados con una contribución de valorización por parte de dueños de 24.325 predios entre Cali y Jamundí, no se ejecutarán con estos pagos, debido a las quejas de la comunidad de presuntos excesos en cobros que les llegaron en el último mes del año pasado, entre 15 y 70 millones de pesos.

En diciembre, la Gobernación planeaba sacar la licitación por esta millonaria obra que quedó en el limbo y que, según la Gobernación, se hará cuando hayan recursos y cuando exista otra alternativa de financiación. Toda la transformación de la Cañasgordas, en doble calzada, se había planteado en la Asamblea, en 2017 con un costo inicial de 78.000 millones de pesos que pasó luego a 127.000 millones.



De acuerdo con la diputada Vallejo Valencia, la ampliación de la avenida Cañasgordas podría buscar otro sistema de financiación que la haga viable por lo que hizo un llamado a la conformación de un frente común para hallar una solución al problema de congestión en el sur de Cali.



“La decisión de la Gobernadora de revocar el proceso licitatorio de esta obra, que conlleva que no se hará por el cobro de contribución de valorización, si bien posibilita que el proyecto se pueda ejecutar mediante otro sistema, hace inaplicables las ordenanzas y las autorizaciones concedidas en las mismas”, afirmó citando las Ordenanzas 463 de 2017 y 477, 491 y 501 de 2018.



Para Vallejo Valencia, durante la derogatoria: “Deberemos conocer hasta donde se llegó en los procesos alusivos a la obra, como gestión predial y contratación del crédito”. Añadió que también debe revisarse la Ordenanza 503/2018 - que autoriza a la Gobernadora entre otros aspectos, sobre vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos.



“En su Artículo Quinto para la Secretaría de Infraestructura y Valorización se disponen recursos de excedentes PISA por 2.135 millones 959.000 de pesos (2018 y 2019) para Mejoramiento de la red vial secundaria y terciaria del Departamento del Valle del Cauca-Mejoramiento de la Avenida Cañasgordas, entre el río Pance y la glorieta de Alfaguara, que urge saber cómo encajan dentro del proyecto macro”, señaló la diputada.



También se mostró partidaria en ajustar incluso el Plan de Desarrollo: El Valle está en Vos (Ordenanza 415/2016), por tratarse de un proyecto incluido allí pero que no se cumplirá, “a menos qué -propuso- se cree un frente común por una solución vial para ese sector del sur de Cali, cuyo nivel de movilidad es deficiente ya que soporta el tránsito diario de más de 21.048 vehículos, que tiende a incrementarse por la densidad de proyectos urbanos y que además es una vía con alto grado de accidentalidad”.



“Hacemos un llamado al Bloque Regional Parlamentario para que agende con prioridad este tema, y desde allí se busquen los recursos del orden nacional que sean necesarios para esta obra de importancia estratégica”, propuso finalmente.



Según la Subsecretaría Técnica de Valorización del Valle del Cauca, de los 24.325 predios que están en inmediaciones de la obra que no será ejecutada por pago de valorización, 1.314 aparecen dentro de la jurisdicción de la capital vallecaucana. Así que las demás 23.011 propiedades se encuentran ubicadas en Jamundí.



La Subsecretaría Técnica de Valorización del departamento había sostenido que este proyecto era una solución ante la congestión que se presenta en el sur de Cali y por la cual, la Alcaldía de la ciudad tampoco ha encontrado una salida para aliviar este problema de embotellamiento vehicular.



