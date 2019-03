Piden ajustar Decreto que reglamenta revisión de ascensores en Cali

La revisión obligatoria en Cali para ascensores, escaleras, rampas y puertas eléctricas tendrá retrasos en su aplicación y socialización según lo advirtieron los concejales Diego Sardi de Lima y Juan Carlos Olaya, los ponentes del Acuerdo Municipal aprobado el año pasado.

El Acuerdo Municipal fue sancionado el 6 de diciembre del 2018 y el Decreto reglamentario se expidió el 13 de marzo del 2019.



El Acuerdo le daba tres meses de plazo al Gobierno local para expedir el Decreto que establecía el procedimiento de denuncia ciudadana de los usuarios de ascensores cuando éstos presentaran fallas o no presentaran el certificado de revisión.



También tenía que notificarse a propietarios o administradores de propiedad horizontal donde funcionan estos aparatos, así como los plazos para corregir fallas u observaciones que surgieran de la revisión de éstos equipos. Además, debía divulgarse el Acuerdo Municipal.



“Pero las cosas se han hecho de una forma pausada y no como debía ser”, dijo el concejal Olaya, quien consideró que el personal que hace la tarea es insuficiente, que la divulgación del Acuerdo ha sido poco y en lo que corresponde a las visitas a las unidades de propiedad horizontal el procedimiento no ha sido el adecuado.

“Muchos temas quedaron abiertos en el Decreto y debe ser corregido o ajustado, agregando que la expedición fue tardía”, dijo el concejal Olaya.



La concejal Clementina Vélez propuso conformar una mesa accidental entre la Alcaldía y el Concejo representado por los ponentes Diego Sardi y Juan Carlos Olaya para ajustar el Decreto y expedir un nuevo acto administrativo que responda al Acuerdo Municipal y que garantice la vida de los usuarios de ascensores en Cali.



El concejal Sardi de Lima dijo que al Gobierno se le solicitó la intervención del Concejo para trabajar en conjunto el Decreto Reglamentario para que el documento saliera de la mejor forma y en beneficio para la ciudad.

“Pero eso no ocurrió”, dijo Sardi de Lima.

“Como municipio también tenemos que dar ejemplo y se hace necesario contar con esa certificación de revisión para los ascensores de la casa refiriéndose al CAM y otras edificaciones donde operan dependencias de la Alcaldía”, agregó Sardi de Lima.