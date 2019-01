Permisos ambientales, reto en ampliación de la vía de Cali a Jamundí

Desde que el nuevo secretario de Infraestructura de Cali, el ingeniero civil Ferney Camacho, asumió el cargo en enero decidió sacar adelante seis obras que arrancaron el año pasado y se volvieron uno de los mayores desafíos del gobierno de Maurice Armitage.

Hay una contrarreloj, pero la directriz al nuevo secretario de Infraestructura es dejar estas llamadas ‘Obras del progreso’, alternativas frente a la congestión en el sur de la capital del Valle del Cauca.



En la agenda tiene la ampliación de las dos calzadas de la vía Cali-Jamundí a tres carriles, cuyo avance aún no ha alcanzado ni la mitad de la propuesta. Así mismo, tiene pendiente un recurso de reposición por un permiso por parte del Ministerio de Ambiente y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), pero Camacho es optimista de respuesta positiva.

El secretario de Infraestructura de Cali, Ferney Camacho (izquierda) con su equipo de trabajo en la dependencia. Foto: Secretaría de Infraestructura de Cali

¿Cómo está la Secretaría?



Hay un gran equipo técnico. Lo primero es una Secretaría empoderada con el Alcalde en cuanto a los retos. Hay una misión clara.



Una de ellas es el puente de la carrera 100 con calle 25



Está adjudicada. Se firmó contrato con el concesionario Islas 2019 y hay un cronograma hasta diciembre. Debemos iniciar en febrero. Estuvimos en verificación con el Alcalde, dando instrucciones y recomendaciones.

Secretario de Infraestructura de Cali, Ferney Camacho. Foto: Alcaldía de Cali

¿Qué es lo primero?



Nuestro reto es el de actualizaciones en permisos ambientales. La obra los tiene, lo que necesitamos es actualización normativa con una entidad nacional.



¿Eso no generará retraso?



No será impedimento para avanzar, por ejemplo, en el flujo de inversiones e inmediatamente iniciar la cimentación, construir estructuras como columnas. Son pilotes para el puente que incluye dos calzadas de tres sobre la avenida Simón Bolívar. De los tres carriles, uno será para uso del sistema MIO y los otros dos serán mixtos. Se empalma con las carreras 100 y 99. La obra es necesaria porque no hay manera de atravesar la avenida Simón Bolívar.



¿Cuánto vale y cuánto dura?



Todo el horizonte del proyecto está a 10,5 meses. La inversión es de 42.000 millones. Todas las obras (del Progreso, en ejecución) tienen horizonte hasta diciembre.



¿Hay dudas con predios en la 100 con 25?



Está libre de obstáculo predial. A nivel de diseño se hicieron actualizaciones. Con el Alcalde tenemos la estrategia de visitas frecuentes, quincenalmente en lo posible.



¿Cómo va la ampliación de la vía Cali-Jamundí?



Es la concesión entre las carreras 100 y 127, ampliación al tercer carril en cada una de las dos calzadas. También se prevé la construcción de un puente sobre la carrera 122 y otro sobre el río Lili. Este es un proyecto de 49.000 millones de pesos y está en un 18 por ciento.



¿Por qué tan poco avance? En 2017 se habló de 15 meses



La obra está en ejecución y los recursos están apropiados y garantizados por el empréstito aprobado por el Concejo, en 2016. Se inició en abril de 2018 con una actualización del permiso del Ministerio de Ambiente y Anla en el servicio de ocupación de cauce y en el servicio forestal, y el permiso de veda (de flora silvestre) que lo otorga la Dirección de Bosques. Estos permisos por ley permiten a terceros interponer recursos, en caso de alguna inquietud. Nos dicen que puede quedar en firme pronto. Así podemos aumentar frentes de trabajo. Hoy no tenemos intervención en tramos 1, 2 y 3 del proyecto que está dividido en seis, en lo que tiene que ver con la 127 hacia el norte. Entre las carreras 127 y 118, pueden ser más de 600 metros. En la ampliación se construirá un puente en la carrera 122 y al igual que el de la 100 con 25 tiene unos pilotes. Son 42 y ya se pueden intervenir 21. Están terminados 13. En diciembre debe culminarse.



Y el puente del río Lili en la avenida Ciudad de Cali...



Llevamos un avance del 12 por ciento. El puente río Lili es adicional. Es de unos 850 metros lineales y allí tenemos la construcción de dos calzadas a tres carriles y en los costados oriental y occidental la construcción de dos puentes de 75 metros con sus respectivas conexiones. Empezó hacia mayo de 2018 y también tuvimos que actualizar el permiso de la veda como en el proyecto Cali-Jamundí. En principio, el permiso lo otorgaba la CVC y luego se nos da la instrucción de que era con el Ministerio y Anla.



¿En el puente del río Lili, la adquisición de predios también ha influido en el avance de la obra?



Claro que sí. También fue otro de los retos y se superó con negociación de 32 predios. Nos ha apoyado de manera positiva la Empresa de Renovación Urbana (Emru).



¿Cómo va la rehabilitación de la vía a Cascajal?



Es de 3,3 kilómetros con inversión de 9.000 millones. Hay dos listos y el tercero, en tres meses.



Hay un retorno en la vía de Cascajal hacia Cali-Jamundí



Es para facilitar la movilidad de los vehículos. Necesita cinco meses. Vamos a construir un retorno en sentido norte, un carril oriental de aproximadamente de 450 metros. El retorno para acceso al corregimiento Cascajal se adjudicó por 2.762 millones de pesos.



¿Qué pasará con la obra a desnivel de la calle 70 con avenida 3N, en Sameco?



Es un proyecto con el Gobierno Nacional porque está en límites con Yumbo y se hizo un acuerdo para incorporarlo en la reestructura de la Malla Vial. Cali aportó estudios y diseños. Todo este proyecto de Sameco costará unos 70.000 millones de pesos.



