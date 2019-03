Paro sin salida trae carestía, semiparálisis del transporte y comercio

El comercio y los servicios de transporte del Cauca y Nariño pasan aprietos después de dos semanas de paro indígena en la carretera Panamericana. Al vecino Valle del Cauca le toca la especulación en precios de alimentos y se le resienten exportaciones.



El cuadro es complejo y sectores como el turismo están preocupados a menos de un mes de la Semana Santa. Las pérdidas en los tres departamentos superarían los 20.000 millones.

Aunque hasta el puerto marítimo de Tumaco comenzaron a llegar procedentes de Buenaventura 150 toneladas de alimentos en tres buques, en Pasto aún persiste el desabastecimiento de combustibles, gas, oxígeno y otros productos básicos.



La noticia alentadora proviene de la Cámara de Industria de Alimentos de la ANDI, en el sentido que alimentos ya procesados como derivados lácteos, derivados cárnicos, productos para panadería y otros más ya están abasteciendo el mercado de Pasto y de otros municipios vecinos.



Según el director ejecutivo de esa entidad, Carlos Montes Pineda, “pudimos activar gracias a la cooperación de los puertos y de algunos transportadores marítimos el transporte de las primeras 150 toneladas de alimentos que recorrieron el mar Pacífico hasta Tumaco”.



Esta primera prueba piloto permitió el transporte de alimentos en 24 horas, ante el doble desafío que enfrenta Nariño ya que por un lado se evidencia el desabastecimiento de productos listos para el consumo, y por otro lado el almacenamiento de alimentos que abastecen los mercados del interior del país.



Por la falta de combustibles, la movilidad de vehículos particulares y de servicio público por las calles de Pasto se ha visto disminuida en un 50 por ciento, a pesar que desde el pasado fin de semana llegaron algunos carrotanques desde Tumaco para abastecer las estaciones de servicio.



La gerente seccional de Camacol, Alexandra Lozano, la afectación en la actividad constructora es de tal magnitud que las pérdidas en Pasto ascienden a los 15.000 millones de pesos, y en todo el departamento pueden superar fácilmente los 25.000 millones. En un rápido sondeo que el gremio hizo por una de las ferreterías más reconocidas en la ciudad se determinó que requiere de 10.000 bultos de cemento para satisfacer la demanda en Nariño durante un mes, pero solo contabilizaba en sus bodegas 600 bultos.



“La construcción está paralizada, los servicios a domicilio en las ferreterías se debieron suspender, solo una ferretería reporta pérdidas hasta el momento de 240 millones de pesos”, sostuvo Lozano.

Obras han sido suspendidas en Pasto y eso se le atribuye al paro indígena. Foto: Mauricio de la Rosa

Otro sector muy golpeado es el lácteo. Según el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, Arturo Fidel Díaz Terán, “nosotros hemos consultado con los empresarios quienes dicen que en Nariño se producen 1 millón de litros diarios de leche, solo el 30 por ciento se queda en el departamento para una transformación de carácter artesanal y el 70 por ciento restante se vende como leche procesada al interior del país”, y añadió que como cada litro se vende en el mercado entre los 1.000 y 1050 pesos, si ese valor se multiplica por 1 millón de litros, allí se refleja el medio billón de pesos de pérdidas diarias.

El sector agrícola sufre si se tiene en cuenta que Nariño es uno de los tres departamentos con mayor producción de papa en Colombia; actualmente envía 30 tractomulas diarias del producto hacia el interior del país, es decir unas 350 toneladas, en tiempos normales un bulto de papa puede costar entre 40.000 y 45.000 pesos, si este valor se lo multiplica por las 350 toneladas fácilmente se puede obtener el monto de la pérdida que debe asumir el productor o cultivador nariñense.



Díaz Terán afirmó que en cuanto al sector avícola se refiere el panorama es aún más desalentador porque en Nariño existen alrededor de 3 millones de aves encasetadas, es decir, aves de un día de nacidas, que se emplean para el engorde y luego se comercializan en el mercado local. “Para todos los nariñenses las proteínas de mayor consumo son el huevo y la carne de pollo pero cuando se comienzan a escasear entonces hay dificultades en la dieta alimenticia”, puntualizó.



En cuanto al sector del transporte la situación es muy delicada. La Cámara de Comercio de Pasto pudo establecer que desde la Terminal de Transportes de Pasto hacia la ciudad de Cali se desplazan diariamente cerca de 612 pasajeros, cada uno paga en promedio por el valor del tiquete la suma de 45.000 pesos, por lo que se estima que diariamente se dejan de percibir alrededor de 28 millones de pesos diarios. “La información que nos suministran es que hay una buena cantidad de buses de servicio internacional que están bloqueados en la vía Panamericana”, subrayó el directivo.

En el Cauca

Pese a que los gremios Económicos en el Cauca no reportan desabastecimiento de productos por los bloqueos de la carretera Panamericana, Ana Fernanda Muñoz, presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, dijo que el sector lechero registra pérdidas diarias de 50 millones de pesos, las que hasta ahora suman 850 millones de pesos.



“De los sectores más afectados es el de madera, quienes no han podido sacar absolutamente nada porque tienen unos camiones que son súper pesados y no pueden pasar por la vía alterna en donde solo pueden transitar vehículos de máximo 10 toneladas, sin embargo su ventaja es que el producto no se daña, a diferencia del sector lácteo que la leche se les pudre”, explicó Muñoz.



Sobre el sector de Transporte de pasajeros son pérdidas de $600.000.000 por día y de 10.200.000.000 hasta la fecha.



El bloqueo de las vías también afecta a la venta y reparación de vehículos.“La venta de vehículos es otro sector enormemente afectado, porque obviamente no pueden pasar y pierden bastante, sus pérdidas diarias están cerca de los $ 215.000.000 y las totales en $ 2.795.000.000, al igual que el de la reparación de automotores pues la gente debido a lo que está sucediendo no está llevando a reparar sus carros”, señaló la dirigente.



Las pérdidas de los que trabajan en arreglo de vehículos hasta ahora son de 850 millones.

2/3

Es nuestra responsabilidad como congresistas manifestarle nuestra preocupación por los hechos acontecidos en el #Cauca, #Nariño, y otros Departamentos con la minga indígena. #HechosMásQuePalabras pic.twitter.com/8xqzDsCHwQ — Ritter López (@RitterLopez) 28 de marzo de 2019

Sobre el sector de la construcción dijo que como la mayoría de los insumos se traen del norte del departamento, estos no han podido entrar, lo que a su vez ha generado desempleo a población que en su mayoría son de estratos 1 y 2. Las pérdidas son de 180 millones de pesos por día y 1.530.000.000 hasta ahora. El sector de Carga también ha tenido grandes pérdidas que hasta la fecha suman $3.060.000.000.



Lo más alarmante para ella es lo que está ocurriendo con el sector hotelero, pues a vísperas de Semana Santa, poca gente está haciendo reservaciones y los que ya las habían hecho, las están cancelando. Se están perdiendo diariamente $85.000.000 y contando hasta la fecha van 1.445 millones en pérdidas.



“Todos los días personas que pensaban venir a pasar Semana Santa en Popayán,

llaman a cancelar reservaciones, perdiéndose 85 mil millones de pesos diarios y

$1.445.000.000 hasta la fecha”, dijo.



Algunos municipios del Cauca como es el caso de Piendamó, afirman que la

gasolina ya se acabó.



La presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, como buena noticia para el gremio transportador dio a conocer que ya el Gobierno Nacional hizo un acuerdo con Ecuador, para importar combustible del país vecino.



“Se va a levantar la línea de fronteras y además de Nariño, también el Cauca va poder abastecerse de gasolina”, finalizó.



Para Jailud Martínez, presidenta de Acopi Cauca, este es un departamento cuya economía es sostenida por microempresas en un 94 %, muchas de ellas afectadas por estos más de 15 días de bloqueo.



“En estos momentos de bloqueo a la vía somos tan frágiles que se quiebra muchísima empresa y las demás se repliegan. Las pérdidas son tan grandes que tienen que acudir a créditos para poder sostenerse, para poder aguantar estos procesos que ya llevan más de 20 años”, manifestó Jailud Martínez.



Los gremios del Cauca a pesar que dicen poder resistir un tiempo más, esperan

se llegue a un acuerdo pronto, pero sin vías de hecho y en Bogotá, para de esa

forma hacerlo sin presiones y poder tomar las mejores decisiones y a futuro no

se siga afectando la economía de esta región sur del país.