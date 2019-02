No se sabe cuánto costará intervención de Santa Librada

Con los dos temblores de enero pasado quedaron en evidencia fisuras en uno de los siete bloques con que cuenta Santa Librada, el primer colegio que tuvo Cali.

La secretaria de Educación Municipal, Luz Elena Azcárate, dijo que la acción inmediata será el arreglo del techo del Bloque A (donde aparecieron las fisuras), trabajos que estarán para el segundo semestre de este año y donde se invertirán 270 millones de pesos. Con estos trabajos se podrán recuperar ocho aulas.



En la actualidad el Colegio tiene 19 aulas clausuradas. A raíz del temblor, desde la rectoría de Santa Librada se alertó sobre el estado de la infraestructura.



En el Bloque B y C habrá que revisar todo el sistema eléctrico.



“La secretaría no ha estado ajena a la situación de Santa Librada”, dijo la secretaria Azcárate.



De los siete bloques, dos ya fueron intervenidos, fueron reforzados durante la administración del entonces alcalde Rodrigo Guerrero; cinco tienen problemas.



A partir de un comité técnico, donde se encuentran ingenieros que son exalumnos del Santa Librada y personal de la secretaría de Educación, se trabaja en un proyecto para recuperar este bien patrimonial que en cuatro años celebrará su bicentenario.



No se sabe cuánto costará la recuperación total, algunos dicen que 30.000, otros que 50.000 millones de pesos. Pero solo los estudios lo dirán. El lío serán los trámite ante Patrimonio Nacional, para intervenir un solo bloque, el permiso demoró dos años.