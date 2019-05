No quisiera que esta Pasarela de Inclusión terminara: Jimena Toro

Alfredo Barraza, el diseñador de la reinas de belleza, cerrará la ‘Pasarela de la inclusión’, una propuesta por la que se la jugó el Valle para visibilizar la fuerza de esos hombres y mujeres que entregan toda su energía para demostrarle al mundo sus capacidades y esa necesidad de ser incluidos.

Será la oportunidad para ver las propuestas de los 17 diseñadores que, durante estos últimos cuatros años, creyeron en esta pasarela, única en Colombia.



“Congrega modelos no convencionales, en situación de discapacidad física y cognitiva, población LGBTI, mujeres de talla grande, indígenas y personas mayores, cada una de ellas con una historia de vida, de superación y liderazgo”, dice la Gestora Social del Valle, Jimena Toro, la creadora de esta pasarela.



Esta vez será en el Coliseo de Hockey Miguel Calero, donde el 16 de mayo esperan 2.300 personas.

Pasarela del 2017 en homenaje a los 150 años de la aparición de la novela La María, de Jorge Isaacs Foto: Juan Pablo Rueda, archivo ET



¿Cómo evolucionó la pasarela a través de estos años?

Fue mostrarle al mundo lo que hacían nuestros diseñadores, los vimos crecer a muchos de ellos porque apenas iniciaban su carrera, tenían unos lineamientos especiales, trabajar con minorías; trabajamos con modelos que cada vez se empoderan más del tema, ahora son mujeres y hombres que cobran por su papel de modelo, tienen autonomía para decir: Yo participo en esta pasarela y eso vale. Le mostramos al mundo un Valle incluyente. Miremos lo de París, la protesta de las modistas que no son incluidas, las modelos de tallas grandes que no son tenidas en cuenta por las marcas y los grandes diseñadores. Nuestra pasarela es un ejemplo que le damos al mundo de inclusión, en concordancia con el Plan de Desarrollo.



¿En torno a qué girará la pasarela de clausura?

Será un homenaje a nuestro Valle del Cauca, cada diseñador los visualizará en términos de color, de nuestros paisajes.



¿Qué modelos estarán?

Muchos de los modelos que hemos tenido, repetirán porque ya se volvieron referentes. Tendremos a Samantha, con síndrome de down, ya la contratan en otras pasarelas; a una niña con cáncer y a una mujer con alzheimer que modela perfecto y con un empoderamiento total.



¿Cómo será está última pasarela?

Esta vez no hicimos curaduría, como en las versiones pasadas, invitamos a los diseñadores que participaron en las tres versiones anteriores, es la clausura, quisimos invitarlos a todos porque apostaron, porque creyeron en este proyecto y lo han sentido como propio. Es una pasarela maravillosa, tiene mucha producción, mucho glamour, este año vamos a tener 120 modelos, cada diseñador va a salir con cinco looks y Alfredo Barraza con 10, un adelanto de lo que llevará a Cartagena.



¿Cómo se siente después de haber apostado por este proyecto?

Tuve la idea, la gesté y cada vez es más grande y, quiero más. Yo no quisiera que este Gobierno se terminara para seguir haciéndolo, quisiera muchos más; quisiera tener talleres, agencias de modelaje para incluir más niñas y jóvenes, yo sueño con muchas cosas pero, uno puede seguir trabajando. Pienso que si se termina este Gobierno puedo seguir haciéndolo. Yo no quiero que se muera, si llega otro gobierno que no esté interesado en la pasarela pues, no se volverá a hacer. Yo no quisiera que se terminara.



¿Qué fue lo más difícil?

El año pasado no puede estar en ninguna de las dos pasarelas, mientras me canalizaban, por teléfono, impartía las órdenes para la de Cartago: ‘No cojan a Samantha de la mano que ella modela sola, a esa niña no la veo bien’. Y para la de Buga sí que estaba peor, muy grave, casi me muero, la vi por Telepacífico, estaba lloviendo, quería estar ahí sentada, y, de nuevo, por teléfono mandé a comprar sombrillas, estuve pendiente de todo lo que faltaba. Recuerdo la que hicimos en las bodegas de la Licorera, empezamos de cero, tuvimos que limpiar paredes, barrer, hacer grafitis en ese espacio tan grande. Al final, parecía una pasarela de Milán, las modelos iban saliendo y la luz les guiaba el camino. Eso en cuento a producción y organización, todos los días conocemos más historias de vida, diseñadores que contratan modistas en condición de desplazamiento, víctimas de la violencia, madres cabeza de hogar. Tenemos a Jimena Castillo que trabaja con indígenas, atrás de esta pasarela hay mucha historia bella.