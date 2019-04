Mural de un águila pintado con sangre humana sorprende a Roldanillo

El artista roldanillense Julián Castillo, en una reflexión de estudiantes durante el paro universitario del año pasado, dijo que acordaron usar sangre humana para plasmar una obra.



La pintura es un águila de 3 metros cuadrados usando como materia prima la sangre donada por amigos y familiares de Castillo, quien nació en el municipio que tiene el museo más grande cualquier ciudad intermedia de Colombia, el Museo Rayo.



La propuesta ha generado sus debates, pero el artista dice que está sorprendido de la manera cómo muchos han entendido su idea.

Castillo, experto en tatuajes, cuenta que la propuesta se originó cuando dialogaba en diciembre pasado con amigos en la Universidad del Valle, en días que se vivía el paro nacional de estudiantes de la educación superior pública.



En esas conversaciones se refirieron a la decapitación de un muchacho en el vecino municipio de La Unión y los crímenes en el norte del Valle del Cauca.

Era necesario conocer detalles de la sangre, ese tejido conectivo líquido, que circula por capilares, venas y arterias de los vertebrados. Decidió que fuera humana y se acudió a 12 donantes, entre amigos y familiares.



La jornada para la recolección de la sangre estuvo a cargo de dos enfermeros, bajo el sonido de música.



Castillo le agregó pigmento para tatuar y protector de pintura acrílica para que se fijara y tuviera duración en el muro. El autor recuerda que su primer mural lo hizo en la misma Univalle, pero fue efímero.



En una pared de la institución educativa Belisario Peña Piñeiro fue pintando un águila de 3 metros cuadrados, con su gran pico, sus alas y garras.



El pintor y tatuador considera que la reacción ha sido sorprendente porque la gente ha entendido el mensaje en Roldanillo, que se ha convertido en cuna de artistas, bajo la senda marcada por el inolvidable maestro Ómar Rayo y su esposa, la escritora y gestora cultural Águeda Pizarro .

En la juventud de Roldanillo hay amor por el arte. Foto: Archivo particular

A este experimento social no dejan de llegar personas con la idea de tomarse una fotografía y subirla a redes.



Los habitantes de Roldanillo han acudido a conocer el trabajo artístico y, aunque no falta el debate, entienden que es una propuesta de expresión en medio de una sociedad conflictiva como la colombiana.

Luisa Fernanda Cruz Mahecha le escribió al artista: "Lo que me gusta es que, gracias a ti, vemos noticias positivas sobre Roldanillo, no como en otras épocas que solo lo mencionaban para cosas malas. Muchas gracias".



Erika Arias le dice: "Julián Castillo, que orgullo saber que eres de Roldanillo y que estás dando tanto ejemplo a los jóvenes. Te imagino exponiendo tus obras en todas partes del mundo!".



Sebastián Gallego dijo: "el hombre me hizo caer en cuenta de que pudieron usar sangre de animal, lo hace aun más especial que no decidieran utilizarla".



Luz Mary Arredondo, residente en esta ciudad, pensó en principio que era como un material similar al ícopor pero al acercarse vio el detalle de una obra de arte.



