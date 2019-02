Ministra dice que pugna por narcotráfico golpea a líderes sociales

De los 6.000 personas bajo cuidado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), unos 4.500 son líderes de comunidad, aseguró la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, tras reuniones para analizar la violencia alrededor de quienes ejercen liderazgo en comunidades.



Tras los encuentros con autoridades del Valle y Cauca, la funcionaria aseguró que la pugna de grupos armados ilegales se convierte en uno de los factores de riesgo en departamentos como Valle, Cauca y Norte de Santander.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que "hemos venido con el Plan de Acción Oportuna convocado por el Ministerio del Interior en la ciudad.de los líderes, defensores de Derechos Humanos, comuneros y periodistas. Se revisaron las acciones implementadas después de los comités encabezados por el Ministerio donde se definieron obligaciones de alcaldía, Gobernación, Fiscalía, Ejército y Policía".



En esos procesos se han establecido una mesa de garantías y una comisión de evaluación de riesgo para algunos de los líderes.



Para la Ministra, el narcotráfico es uno de los factores que pone en riesgo a los líderes. "Son cerca de 200.00 hectáreas de coca que han generado enfrentamientos de grupos armados ilegales que se disputan el territorio como ocurre en Valle del Cauca, Cauca y Norte de Santander. Eso ha llevado violencia sobre la comunidad y sus líderes".

Alcalde de Cali, Maurice Armitage.interviene en jornada sobre seguridad de líderes. Foto: Alcaldía de Cali

Gutiérrez admitió que "la responsabilidad del protección es del Estado, desde el municipio y el departamento, Por eso estamos aquí con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fuerza Pública. Hay miedo y obviamente el Estado debe estar presente para garantizar que se acabe la oleada de violencia".



"Por eso el Estado hace presencia, no queremos más líderes asesinados, no más cosa ni narcotráfico. Queremos que cese ,la violencia", enfatizó la Ministra.



La MInistra admitió que el reclutamiento de niños y jóvenes no se ha detenido, pero anotó que con el Icbf y el Consejo Presidencial se adelantan programas de protección. No hay cifras del reclutamiento pero se ha evidenciado en San Vicente del Caguán en Caquetá, Norte de Santander y Valle del Cauca.



Aseguró que se han denunciado a las autoridades la presencia de disidencias de las Darm, Eln, Clan del Golfo, Puntilleros o Pelusos. "Son grupos ilegales sobre los que la Fuerza Pública viene adelantando operativos con el ánimo de frenar la violencia,



La Ministra dijo que la Unidad Nacional de Protección viene en un plan de reingeniería y se está revisando cómo manejar los tiempos para garantizar más cobertura.



Esa entidad tiene a su cargo más de 7.000 personas, de los cuales 4.500 son líderes. Su presupuesto de un billón de pesos no alcanza a cubrir las solicitudes en un país donde hay seis o siete millones de líderes, defensores de Derechos Humanos y periodistas.



La Defensoría del Pueblo le pidió a la administración municipal de Cali tener atención a las alertas tempranas. Ese entidad tiene información sobre la presencia de milicias urbanas de bandas que fijan líneas de control del microtráfico



Jorge Enrique Calero, Vicedefensor del Pueblo, señaló que tres comunas de Cali; la 14, 15 y la 21; se encuentran bajo una alerta preventiva emitida por dicha entidad por la presencia de bandas delincuenciales y el riesgo de reclutamiento de menores por parte de estas. "Alcalde, usted está comprometido y una vez emitimos la alerta tomó las riendas y está tomando medidas. Ahí se requiere apoyo del Gobierno Nacional".



Armitage respondió que "tenemos que tener mapeado el riesgo que existe en esas tres comunas. A los líderes sociales estamos siempre dispuestos a oírlos y atenderlos”



El secretario de Seguridad, Andrés Villamizar, dijo que el gobierno local conoce el informe de la Defensoría emitido a fines del año pasado y en ese sentido, las comunas referidas figuran entre las que más se ha reducido la criminalidad.