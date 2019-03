Gobernadores piden avances en soluciones para levantar minga

Los gobernadores del Suroccidente insisten en avanzar en soluciones para levantar la minga indígena en el Cauca que se adelanta desde el pasado 10 de marzo.

A la minga del Cauca, que desencadenó en el bloqueo de la vía Panamericana, se sumó la concentración en la vía Buenaventura, en el sector de La Delfina en el Valle del Cauca, por parte de comunidades indígenas de cinco departamentos.



“Tengo que reconocer que el Presidente está muy abierto y muy dispuesto al diálogo, al igual que la ministra del Interior. Es una ganancia que ya hay un diálogo en la mesa técnica que autorizó el Presidente, pero creemos que tenemos que acelerar un poco más estas soluciones porque las afectaciones podrían ser mayores", dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien participó en Popayán en una reunión en la que se evaluó la situación de la minga indígena.

"Es un problema que no solamente afecta al Cauca, nos afecta a toda la región porque tenemos un gran comercio entre Valle y Cauca hasta Ecuador y, por su puesto, con otros departamentos. El 71 por ciento de las exportaciones hacia Ecuador, que es nuestro principal socio, se hace por la vía Panamericana, tenemos zonas francas que compartimos y el 61 por ciento de esa exportación se realiza por Buenaventura, tenemos también el transporte de alimentos desde Nariño, por ejemplo, la central de abastos nos comunicó que llevaban 5.000 millones de pesos en pérdidas además, del aumento en los precios al consumidor”, dijo la Gobernadora.

El problema es que las partes no ceden en dos peticiones específicas. Los indígenas exigen la presencia en el Cauca del Presidente de la República, Iván Duque, y el Gobierno insiste en que primero tendrán que terminar con el bloqueo de la Panamericana.



“Aquí hemos sido claros. Si ustedes nos dicen cuándo y a qué horas llega el presidente, consideramos lo de la apertura de la vía, sino, no”, expresó Aida Quilcué, líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en la reunión sostenida este domingo.



"Hemos hecho énfasis en la petición que tenemos todos los sectores gremiales, comerciantes, la comunidad, de toda la región del suroccidente colombiano por el levantamiento de los bloqueos, que es el punto central del Gobierno para que el Presidente venga”, dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.



El gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo, ha habilitado un corredor alterno para contrarrestar la crisis que deja el bloqueo.



“Por esta vía hemos podido movilizar más de 40.000 toneladas de alimentos, de productos, hemos logrado surtir las distintas estaciones no solo de Popayán sino del centro y del sur del departamento del Cauca. Así mismo, en materia de pasajeros tanto con vehículos públicos como particulares se han movilizado más de 50.000 personas”, dijo el mandatario departamental



En el caso del Valle, por ahora, no se registran bloqueos en la vía al mar.



“Desde la semana pasada hablamos con las organizaciones indígenas, hicimos reunión con la Fuerza Pública porque hemos estado siempre con la Fuerza Pública en la mesa y hay un compromiso firmado con ellos de que la concentración iba a ser un diálogo y una concentración pacífica y que no iban a bloquear la vía a Buenaventura”, dijo la gobernadora del Valle.

CALI