Metrocali ya tiene una presidenta en propiedad

La ingeniera industrial de la Universidad Autónoma, Ingrid Ospina Realpe, asumió en propiedad la presidencia de Metrocali.

“Nuestra meta es poner a rodar toda la flota y traer más buses para prestar un servicio de calidad”, dijo la nueva presidenta de Metrocali al tomar posesión del cargo.



Desde febrero del 2017 labora en Metrocali, se desempeñó como directora financiera y administrativa y desde febrero del 2018 como vicepresidenta ejecutiva. Estaba (e) de la presidencia ante la renuncia de Nicolás Orejuela.



Su reto inmediato es la apertura de una licitación para adquirir 100 buses eléctricos que se sumen a la actual flota del MIO, así como lograr la reestructuración de la concesión que maneja el recaudo y la tecnología del sistema masivo que hoy está en manos de la Unión Temporal de Recaudo y Tecnología, UTR&T.

“La primera en comprar una flota de buses eléctricos, ahora el reto es convertirnos en la primera ciudad que presta un servicio de óptima calidad para intentar satisfacer a nuestros usuarios”, dijo la funcionaria.



También deberá adelantar una serie de mesas técnicas para explorar la posibilidad de que la ciudad cuente con un Sistema de Transporte Complementario (STC) en las zonas que no son atendidas de forma exclusiva por el MIO.



“Conozco su capacidad de trabajo y confío en que tiene el conocimiento y la ‘madera’ para continuar el plan que nos trazamos cuya meta no es otra distinta que dejarle a Cali un sistema de transporte bueno, que funcione con los buses suficientes para que la gente no tenga que esperar tanto”, dijo el alcalde de Cali, Maurice Armitage.