Testigo cuenta cómo fue el choque en el que murieron 2 mujeres en Cali

Las autoridades abrieron el proceso correspondiente para determinar las causas del trágico caso en la autopista Sur de Cali, una vía con un máximo de 60 kilómetros por hora, en el cual fallecieron dos mujeres.

A las 4:15 de la tarde del lunes se recibió el reporte sobre un accidente en la autopista Sur con carrera 50, en el sentido norte-sur, dijo William Bermúdez, titular del Centro de Gestión de Tránsito.



Dos mujeres habían intentado cruzar, pero resultaron embestidas por una camioneta marca Jaguar, modelo F- Pace 2018, de placas FWN 875 de Cali.



En la calzada murieron Maritza Loaiza, de 54 años, y su hija Jenny Alexandra Narváez Loaiza, de 30, separadas por unos metros.



Las guardas de Tránsito, con la Policía y la Fiscalía, llegaron a conocer el trágico caso que paralizó el movimiento de carros y motos, cerca de la llamada 'hora píco'.



Cuando madre e hija iniciaron su paso por esa vía, debajo del puente de la carrera 50 y a unos 60 metros de un puente peatonal, a su lado iba Paola Andrea Ramírez, quien considera que se salvó de morir. Ella dio una entrevista al portal de periodismo 'TuBarco'.

Paola Andrea Ramirez, testigo del accidente Foto: Tubarco.com

"Yo iba al lado de ellas y caminamos al mismo ritmo. La primera vía la pasamos sin problemas. Cuando llegamos a la calzada más amplia, yo me iba a pasar pero me devolví. La autopista quedó vacía, vi que venía una moto pero, de repente, no sé de dónde salió ese carro", señaló la testigo del siniestro vial.



Ramírez agregó a su relato: "yo di como dos pasos, pero cuando volteó a mirar veo que viene a una velocidad excesiva. Lo que hago es devolverme y cuando volteó a ver ya las había atropellado a ellas. Yo digo que me salvé".



La mujer es consciente que hubo imprudencia por parte de las dos mujeres y también de ella. "Somos responsable de nuestros actos, pero hablo porque el carro venía muy rápido. El conductor alcanzó a frenar".

La autopista quedó vacía, vi que venía una moto pero, de repente, no sé de dónde salió ese carro FACEBOOK

TWITTER

Dos mujeres murieron tras accidente de tránsito en la autopista suroriental de Cali https://t.co/vMl4GhicVS — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 15 de enero de 2019

Del carro se bajaron el conductor, de unos 18 años, con otros dos muchachos de edades similares.



La prueba de alcoholemia para quien iba al volante resultó negativa.



CALI