Los pasajeros del MIO amanecieron pagando $ 2.100

A partir de este viernes primero de febrero, los pasajeros del MIO pagarán 100 pesos más por este servicio, es decir, 2.100 pesos por cada desplazamiento en Cali.

Así lo determinó el alcalde Maurice Armitage en conjunto con Metrocali.



De acuerdo con Nicolás Orejuela, presidente de Metrocali, la decisión de reajustar la tarifa en el MIO se tomó luego de actualizar los estudios técnicos que tienen en cuenta los índices de Precios al Consumidor IPC), de Precios al Productor (IPP), la inflación, entre otros factores.



Así mismo, anotó que “pese a este ajuste, el valor del pasaje del MIO sigue siendo el más bajo entre los siete sistemas de transporte masivo del país, junto con el sistema de Pereira”.



No obstante, algunos usuarios manifestaron su descontento porque consideran que el servicio no ha mejorado, sobre todo, en lograr una mayor frecuencia de buses circulando por las calles.



“Sé que para la gente es difícil comprender las razones por las que cada año se ajusta el valor del pasaje, especialmente cuando el servicio que presta el MIO no es todavía el que todos deseamos, pero este año ese esfuerzo de 100 pesos se verá recompensado con más buses”.



El año pasado, Metrocali y Blanco y Negro Masivo, uno de los cinco concesionarios, anunciaron 52 buses alimentadores en este año.



Según Orejuela, 800 buses del MIO en Cali circularían en el segundo trimestre de este 2019. Se esperan superar los 1.000 para fin de año.