Los desafíos de la primera alcaldesa de Buenaventura

Maby Yineth Viera, la primera alcaldesa de Buenaventura, en sus cuatro siglos de historia, se enfoca a corto plazo en establecer políticas de austeridad y transparencia. Su mira es combatir la corrupción que ha venido desangrando a este distrito especial sin agua permanente, que pasó de 68 a 91 homicidios (del 2017 al 2018) y sufre pobreza y desempleo, pese a que la ciudad genera al año más de 2,1 billones de pesos por comercio exterior.

¿Qué se ha hecho para que Buenaventura tenga agua potable 24 horas?



A pesar de que llevo poco tiempo en el cargo y me estoy empapando de los procesos, puedo decir que se vienen realizando reuniones entre representantes del Gobierno Nacional con los de la Mesa de Agua del Paro, del Plan Todos Somos Pacífico, la Gobernación del Valle, Alcaldía Distrital, el operador Hidropacífico, entre otros, en las que se definió trabajar en la inversión en la infraestructura. Uno de los temas coyunturales es la línea de 27 pulgadas para funcionamiento de los tanques de Loma Alta que están en ejecución. Ya empezaron a llegar piezas para su construcción. En la actualidad se están buscando mecanismos para evitar que siga la problemática de las fugas porque eso debilita el sistema de acueducto y hace que sea mucho más difícil poder suministrar agua por más horas y a más población.



¿Qué pasó con Plan Pazcífico?



A pesar que llevó poco tiempo en el cargo y apenas me estoy empapando de los procesos, puedo decir que se vienen realizando reuniones entre representantes del Gobierno Nacional con los miembros de la Mesa de Agua del Paro, del Plan Todos Somos Pacífico, la Gobernación del Valle, Alcaldía Distrital, el operador Hidropacífico, entre otros, en las que se estableció que se debía trabajar en la inversión a la infraestructura para afrontar la demanda y tener mejor calidad del servicio. Uno de los temas coyunturales es la línea de 27 pulgadas que es fundamental para el funcionamiento de los tanques de Loma Alta que están en ejecución, entre otras cosas ya empezaron a llegar al Distrito piezas fundamentales para su construcción de los mismos. En la actualidad se están buscando mecanismos para evitar que siga la problemática de las fugas, porque eso debilita el sistema de acueducto y hace que sea mucho más difícil poder suministrar agua por más horas y a más población.



¿Qué pasó con este compromiso del agua que se estableció entre el Gobierno Nacional y miembros dirigentes que promovieron el paro cívico del año pasado?

R/ Siendo un tema de tanta relevancia, se ha trabajado en definir ejecuciones con recursos de Plan Pazcifico, por un monto de 80.000 millones, los cuales permitieron realizar la optimización de las plantas de tratamiento de agua de Venecia y Escalerete por 25.000 millones de pesos.



La construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de 3.800 metros cúbicos lo que garantizará continuar con el suministro del vital líquido sin hacer cortes por turbiedad. Esperamos en este 2019 continuar con el proceso que sirva para mejorar la prestación del servicio. También la Administración Distrital sigue trabajando y luchando por concretar lo concerniente al Plan Maestro de Alcantarillado para que la comunidad pueda disfrutar de ese beneficio, porque hay muchas áreas del Distrito que no cuentan con ese servicio.



¿Qué ha pasado con otros acuerdos en tema de salud?



A pesar de las dificultades y las demoras se ha venido avanzando en materia de salud gracias al acompañamiento del Ministerio de Salud, la Gobernación del Valle, la Alcaldía Distrital y la Mesa de Salud del Paro Cívico, especialmente porque se lograron reabrir varios servicios del nivel uno y dos en el Hospital del barrio El Jorge, hoy a cargo de la ESE Luis Ablanque de la Plata. En ese caso la sala de quirófanos, donde se atienden cirugías de urgencias y programadas complementando lo existente con 19 camas de hospitalización pediátrica, 12 de observación de urgencias, 10 camillas de recuperación de cirugías, dos quirófanos más, imágenes diagnósticas y laboratorio clínico de nivel 2 y 3, entre otros servicios. Desde el 15 de diciembre se puso en funcionamiento la sala de partos, con seis camas de trabajo de parto, cuatro de recuperación y dos de parto, facilitando que sean atendidos los nacimientos en el Hospital. El proceso avanza, pero aún falta mucho por hacer, porque lo que se quiere es que se presten todos los servicios en un 100%, además, está pendiente por cumplir el compromiso de asignar un terreno para la Ciudadela Hospitalaria, para que se presten todo tipo de servicios en ella.



¿Cómo está funcionando el hospital Luis Ablanque de la Plata? ¿Qué servicios está prestando? ¿Solo urgencias?



La dirigencia de la ESE Luis Ablanque de la Plata, puso en marcha un plan de mejoramiento y saneamiento fiscal, teniendo en cuenta que fue calificada en alto riesgo financiero, especialmente porque las EPS no pagan los servicios que se les presta a sus afiliados. Esto trajo como consecuencia problemas para cancelar los sueldos a los empleados (médicos, enfermeras, personal de servicios generales) hace algún tiempo, pero se está ofertando para que las Empresas Prestadoras de Salud contraten con la ESE y tener liquidez, lo que va a paso lento, esperando cumplir con los acuerdos a los que han llegado las partes, pero aún se tienen muchos problemas para cumplir con ese compromiso. En la ESE del nivel uno se está atendiendo medicina general, control prenatal, curaciones, partos y urgencias. En el nivel dos: consulta externa, cirugías de urgencia y programadas, medicina general y con especialistas, partos, laboratorio clínico nivel dos y tres, entre otros servicios.



La gente clama por especialistas en el Luis Ablanque de la Plata. ¿Cuándo llegará ese clamor a ser una realidad?



La gerencia de la entidad llegó acuerdos con los médicos especialistas en materia contractual para que pudieran seguir prestando el servicio, pero se han tenido muchas dificultad para cumplirlos por la iliquidez. En la actualidad se están prestando algunos servicios especialmente en la sede principal de la ESE ubicada en el barrio El Jorge, pero cuando la gerencia no cumple lo establecido los médicos protestan. Se está tratando de subsanar la situación por el bien de la ciudadanía.



¿Qué pasó con los 5.000 millones de pesos que por su presunta malversación mantiene preso a Jorge Eliécer Arboleda?



Es un tema que está investigación por parte de las entidades competentes, por lo tanto, son ellos los que entrarán a definir y dar a conocer qué sucedió con dichos recursos.



¿Qué otros hospitales están prestando servicios a los bonaverenses? ¿Qué servicios?



La ESE de Puerto Merizalde en la zona rural de Buenaventura que presta servicios de nivel uno.



¿Qué ha pasado con otros acuerdos en tema de empleo?



Teniendo en cuenta que en Buenaventura la tasa de desempleo es de más de 60 por ciento. La Alcaldía Distrital está buscando aliados estratégicos para trabajar a corto, mediano y largo plazo en reducir esa cifra centrándose en tratar de fortalecer la pesca artesanal e industrial, el cabotaje, la generación de ingresos, emprendimiento con los micro empresarios, mejorar en lo concerniente a los trabajadores del sector portuario, sacarle el mejor provecho al renglón turístico, entre otros, procesos que están en construcción teniendo en cuenta el poco tiempo que llevo en el cargo.



¿Qué ha pasado con otros acuerdos en tema de educación?



Se ha avanzado pero aún faltan acuerdos por terminar de concretar, ya se nombraron 115 profesores, hubo un incremento de la planta de docentes, se aumentaron los recursos por tipología para el 2018, además se ejecutan cuatro proyectos con recursos destinados para el 2017 en varias instituciones educativas. La inversión en infraestructura permitió destinar 10.000 millones de pesos para ese fin. En el 2018 los recursos por tipología que se conquistaron están por el orden de $25 millones y en la actualidad se está concertando cómo se hará la distribución de los mismos con la Mesa de Seguimiento de compromisos del sector con los miembros del Comité de Paro, además, se trabaja en mejorar la calidad y el cubrimiento de servicio a los niños y jóvenes del Distrito. Llega a un municipio que debería tener desarrollo, pero lo aqueja la pobreza y la corrupción lo ha venido desangrando, sobre todo, en los últimos 10 años, con cuatro alcaldes investigados y cuestionados y que cuyos períodos fueron consecutivos.



¿Qué acciones hará para cambiar esa imagen de corrupción en el puerto?



Recuperar la gobernabilidad y la gobernanza. Reconquistar la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones del Distrito. Combatir la corrupción a través de procesos y procedimientos financieros y administrativos transparentes de cara a la ciudadanía. Utilizar cada peso para lo que ha sido designado y siempre acompañada de los organismos de control, para que sean garantes de cada paso que estamos dando al interior del ente Distrital.



A la crítica situación financiera en Buenaventura se suma la deuda por 43.755 millones de pesos que el puerto pagó en 2007 por los ‘Bonos Agua’ o ‘Carrasquilla’ para realizar obras de acueducto y alcantarillado que nunca se hicieron.



El crédito que contrajo Buenaventura fue por 43.755'308.000 de pesos con una tasa de IPC correspondiente a ese año. De los más de $43 mil millones hasta junio de 2018 se pagaro 56.887'332.000 y de eso 49.704'322.000 corresponden a intereses y de abono a capital 7.183'010.000 y para garantizar el pago de la deuda se pignoraron por 19 años el 80% de los recursos del Sistema General de Participaciones para saneamiento básico y agua potable.



¿Qué hará Buenaventura para pagar esa deuda?



Continuar haciendo los pagos, pero se buscarán mecanismos que nos permitan llegar a un acuerdo con la entidad bancaria para lograr cancelar en mayor porcentaje a la deuda como tal y evitar terminar pagando el doble o triple de lo que se le prestó al Distrito para solucionar el problema del agua.



¿Sigue la presencia de bandas criminales en el puerto, como Clan del Golfo, La Empresa y a esos se suman disidentes?



Según los reportes de las autoridades del Distrito se está presentando un presunto reacomodamiento de bandas criminales que han tenido incidencia en la ciudad generando alternación del orden público y hay una presunta intención de reclutamiento por parte de grupos guerrilleros, teoría que está en investigación.



¿Qué hacer para que los pescadores en inmediaciones de La Playita no los sigan robando ni extorsionando?



Los organismos de seguridad deben redoblar operativos y esfuerzos para evitar que ese delito de alto impacto continúe afectando a los pobladores de esa zona de Buenaventura así como otras áreas, de igual forma, los afectados deben dar a conocer la situación ante el Gaula de la Policía o Armada para lograr las capturas en flagrancia y llevar a los extorsionistas ante la justicia.



¿Cómo está la situación de los desaparecidos? ¿Cuántos hay en este año?



Es un fenómeno que en el 2018 fue de preocupación para las autoridades, especialmente los casos de hombres jóvenes de los que no se ha vuelto a saber nada. En el CTI de la Fiscalía hay 55 registros, de los cuales dos fueron encontrados muertos, 22 continúan desaparecidos y 31 regresaron al seno de su hogar sanos y salvos.



En tema económico, sector de la pesca pide apoyo. ¿Qué programas o proyectos hay en mente para este sector?



Especialmente apoyar y fortalecer el proyecto que se adelanta a través de recursos de regalías para los pescadores del andén Pacífico que coordina la Gobernación del Valle y sus iguales, continuar con la entrega de embarcaciones y aparejos a asociaciones que laboran en ese renglón productivo en Buenaventura, brindar asistencia técnica a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural y la Umata para presentar proyectos al gobierno departamental y nacional que permitan jalonar recursos para el sector, entre otros.



¿Qué retos se ha impuesto usted como Alcaldesa de Buenaventura?



Trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional y Departamental para el cumplimento de los acuerdos del Paro Cívico y velar por la seguridad de los bonaverenses. Así mismo, buscaremos el óptimo funcionamiento del hospital Luis Ablanque de la Plata para que la ciudadanía pueda tener una respuesta óptima cuando requiera atención en salud. Propender por seguir avanzando en las actividades que permitan disfrutar de mejores servicios públicos, pero principalmente trabajar a fondo para mejorar los resultados en las metas del Plan de Desarrollo en materia de ejecución para que la localidad no sea descertificada. Haremos todo lo posible por mejorar los estándares de calidad de vida de la población, porque hace mucho se lo merece.

'El Puerto está convulsionado socialmente’

Ante de su posesión como la alcaldesa de Buenaventura, Maby Yineth Viera, y los otros dos aspirantes que hicieron parte de la terna presentada por el partido de la U ante el presidente Iván Duque para reemplazar a Jorge Eliécer Arboleda, se comprometieron a presentar declaraciones de renta del último año y durante su mandato, así como a revelar las relaciones familiares, contractuales, laborales y comerciales con personas naturales o jurídicas que tengan relación con entidades públicas distritales.



El compromiso por garantizar la transparencia se mantiene, de acuerdo con la mandataria, con dos especializaciones, una en gerencia social de la Pontificia Universidad Javeriana y la segunda en comunicación organizacional,



El sacerdote Jhon Reina, de la Pastoral Social de Buenaventura y quien hizo parte del comité del paro cívico con otros líderes del puerto en busca de respuestas y acciones concretas del Gobierno Nacional, dijo: “Hay mucha esperanza con ella por su recorrido y porque es una mujer que no ha estado incursionando en la política electoral. No está muy contaminada”.



El clérigo, uno de los líderes más connotados en el puerto, agregó que, en efecto, es urgente combatir la corrupción. Debe ser lo primero, enfatizó, así como el cumplimiento de los acuerdos del paro cívico que aún no son una realidad, cuando ha transcurrido año y medio de esa manifestación como el agua potable de manera continua. Recordó que hay barrios de comunas muy pobres, como la 5, 6, 7, 10 11 y 12 que reciben agua cada 5, 6 hasta 14 días. “Ella tiene que vencer la corrupción.



Buenaventura está realmente convulsionada socialmente. Tiene que mirar cómo se va restableciendo el orden social, además de la seguridad con los grupos al margen de la ley. Tiene que trabajar fuertemente para que ponga en orden la ciudad”.

Este desafío de erradicar la corrupción también lo recalcó el presidente de la Cámara de Comercio del puerto, Alexánder Micolta. El dirigente gremial sostuvo que aunque existe una junta administradora del Fondo Autónomo que se anunció, tras el paro cívico con el visto bueno del entonces gobierno de Juan Manuel Santos para que el puerto pueda encaminarse en un ordenamiento financiero y territorial, se esperaba una cabeza visible para estar al frente de estos recursos que ascenderían, según el acuerdo, a 1,6 billones de pesos.



El objetivo, recordó el dirigente gremial, es que en un lapso de 10 años, el puerto ejecute obras y este es otro de los desafíos de la nueva Alcaldesa.



“Le hacemos un llamado a la Alcaldesa, como lo hizo el presidente Duque, de ejercer un liderazgo en Buenaventura en temas como el agua, la seguridad, el empleo, la educación, la salud, entre otros”, dijo el directivo.





CALI