La tranquila Andalucía, enredada con lote ocupado por 2.000 personas

En silencio, durante las últimas semanas, grupos de personas, entre mayores y niños, empezaron la ocupación de un lote que perteneció a los extintos Ferrocarriles Nacionales.



"No le hacemos daño a nadie, este es un sitio que ha estado desocupado por años", dicen entre los nuevos habitantes del lugar. Autoridades locales piden atención nacional porque el predio llegó a Invías en la liquidación de los Ferrocarriles.

De acuerdo con las autoridades, grupos de personas fueron llegando desde mediados de enero, pero a fines del mes la ocupación fue masiva en el sitio conocido como Los Polines, a un lado de la carretera Panamericana, entre los barrios Altamira y La Floresta, en jurisdicción de Andalucía



Se estima que en ese sitio hay al menos 2.000 personas en cambuches hechos en guaduas, plásticos y cartones. Erika Quirama, una de las voceras, dijo que "la gente está angustiada porque no tiene trabajo y no puede pagar arriendos mientras que este lote está baldío desde hace 30 años".



Ella aseguró que se trata de un terreno que no produce ningún cultivo ni tiene uso. "La mayoría son personas de Andalucía, donde no hay trabajo, todo depende de lo que salga de la gelatina y del río".

Autoridades municipales y de Policía han llegado a informales a los ocupantes que entienden sus necesidades pero que no se puede ocupar un predio de ese modo porque resulta ilegal.



El primer procedimiento para recuperar el bien sería acudir al Código de Policía, que faculta para la restitución. Previamente, se debe dejar a los niños y niñas y adolescentes, como menores de edad, bajo protección especial. También con los adultos mayores.



"Nosotras somos cabeza de hogar, en su mayoría, con hijos. Nos metimos aquí es porque no tenemos casa y por darles mejor futuro a nuestros hijos", dijo una de las mujeres.



Voceros de los ocupantes aseguran que en los planes de vivienda subsidiada del Gobierno de Juan Manuel Santos no se dio prelación a quienes residente en Andalucía y algunos favorecidos tendrían hasta vivienda. Ellos aseguran que se encargarán de construir sus propias casas.



Yesenia Tascón dijo que lo que se gana, como les pasa a otros de los presentes, alcanza solo para la comida y los servicios.



A un lado de lo que fueron las vías del ferrocarril estas familias han armado sus



El personero de Andalucía, Jorge Candamil, dijo que desde el Ministerio Público xse está atento a que no se vulneren los derechos ni la dignidad de estas personas; cin la administración municipal se busca que se cumplan todos los protocolos y requisitos de un debido proceso.



El ,funcionario dijo que "la Personerías les ha informado a los líderes que la ocupación es ilegal, aunque ellos manifiesten que no tienen cómo pagar un arriendo, cómo pagar sus servicios”.



Las autoridades insistieron en que esperan una salida pacífica a esta situación, mientras que la llegada de personas no cesa.