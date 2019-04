La cruzada de dos seguidores de Efraín y María

En aquel 1920, un grupo de mujeres de la alta sociedad de Cali y de Buga, muchas de ellas admiradoras del escritor Jorge Isaacs y de su obra magna María, con los poetas Ricardo Nieto, Carlos Villafañe, Blas Scarpetta, Alberto y María Carvajal, se empeñaron en inmortalizar a los protagonistas de este trágico amor en la hacienda El Paraíso.

Lo hicieron encomendando al escultor y docente de Barcelona Luis Antonio Parera levantar los pedestales con mármol blanco de Carrara. Por eso, estas gigantescas esculturas de Efraín y María, de un monumento de 20 toneladas, llegaron provenientes de España y todo el complejo, con el perro Mayo, fue colocado en el terreno en El Peñón donde Jorge Isaacs, enfermo por paludismo, tuvo una vivienda de adobe. Fue allí donde escribió el último capítulo de María, publicada en 1867.

Carlos Giraldo es un defensor del monumento. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO

En estos terrenos, adquiridos por la familia de Isaacs en 1843 por 300 patacones y donde la vieja casona fue demolida a comienzos del siglo pasado para ser construida en ladrillo, el monumento se mantuvo hasta que su morada fue cambiada en 1926 a un parque cerca del río Cali con el nombre de Efraín y María.



A una semana de la conmemoración de los 124 años de la muerte de Isaacs, la historia del monumento la recordó el administrador y publicista Carlos Giraldo, quien se ha dedicado a seguir los pasos del escritor, buscando con una tutela que Efraín y María regresen, de acuerdo con él, al sitio original en el oeste de Cali. Según el administrador Giraldo, las esculturas, entre ellas, la del cuervo, con el busto del autor en la parte superior del mismo, estaban en el mismo sitio. El monumento también poseía escalinatas y verjas que se perdieron o retiraron en las sucesivas modificaciones y traslados. Uno de esos fue en 1971 para dejarlo cerca del Puente Ortiz y en 1995 se movió a donde hoy está, en la plazoleta del CAM.Pero hasta allí llegaron el deterioro, la falta de conciencia de la ciudadanía y el vandalismo que le arrancaron el hocico a Mayo por una petaca, y los dedos y la nariz a María.



A raíz de todo este detrimento, la Alcaldía emprendió hace tres años la iniciativa de restaurar el monumento con el Ministerio de Cultura, proceso que finalizó en diciembre del 2018 y que lo dejó con un cerramiento para prevenir averías.



Pero el administrador Giraldo cuestionó, también, la restauración, pues considera que los dedos de María “quedaron como una salchicha”, y añadió que la nariz de ella y el hocico de Mayo también tendrían imperfecciones.



“La escultura era de 40 piezas. Habría qué mirar desde la base qué pasó y no se hizo la compensación”, dijo Giraldo.



Sin embargo, el administrador no es el único que busca un traslado del monumento y que también cuestiona la restauración, en la cual, la Alcaldía aportó 171’843.011 pesos en el basamento y espacio circundante y el Ministerio invirtió otros 209’500.000 en la conservación y restauración del conjunto escultórico.

Según Carlos Giraldo, María habría quedado con imperfecciones. Cuestionó el color amarillo, pero restauradores del Ministerio indicaron está en buenas condiciones. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO

El restaurador, historiador y arquitecto José Luis Giraldo dijo que pese “a todo lo invertido, esa restauración quedó mal. Se ve amarillento”. Anotó que lleva luchando por un traslado, pero a diferencia de Carlos Giraldo, el arquitecto dijo que el sitio original es el parque cerca del río tutelar y no el terreno de El Peñón. “Yo llevo años luchando para que lo regresen al parque. Decían que no podían sacar las piezas y trasladarlo que porque el mármol se dañaba, pero no es así”.

El hocico del perro Mayo fue volado años atrás. Se la arreglaron. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO

La subsecretaria de Patrimonio en Cultura de Cali, Sandra Becerra, dijo que en un comienzo se pensaba en un traslado y esa solicitud fue conocida por el Comité Municipal de Patrimonio. Sin embargo, según la funcionaria, después de la intervención del Ministerio y de los restauradores se llegó a la conclusión de evitar más movimientos porque habría más afectación.



La restauradora Andrea Gutiérrez, quien fue líder en la recuperación, dijo en su momento sobre las esculturas que hay una mancha. “Pero están en mejor condición que el resto del monumento (...) las zonas claras se ven porque hay erosión, porque hay pérdida de material. Lo que veo es el efecto óptico de tener poros abiertos del mármol”.



