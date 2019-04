Absueltos cuatro militares por 'falso positivo' en Nariño

El juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto (Nariño) con funciones de Conocimiento precluyó la investigación y la extinción de la acción penal en contra de cuatro integrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos el 6 de febrero de 2013.

Los cuatro uniformados eran investigados por la Fiscalía Seccional por hechos ocurridos durante una operación militar aérea y terrestre en contra de un campamento del frente 29 de las FARC, adelantadas en la verada Alto Bonito de Leiva, en Nariño.

El actuar de los cuatro soldados indiciados en el proceso como coautores responsables del delito de homicidio en persona protegida, se desplegó en cumplimiento y estricto de la operación militar

En su decisión, el juez Primero Penal del Circuito aseguró que “el actuar de los cuatro soldados indiciados en el proceso como coautores responsables del delito de homicidio en persona protegida, se desplegó en cumplimiento y estricto cumplimiento de la operación militar, legalmente expedida por el servidor competente y dentro de las funciones que a su cargo tenían y siguiendo los fines de Fuerzas Militares y por lo mismo, los indiciados estando obligados a cumplirla en virtud de la subordinación y si advertencia antijurídica, obraron y desarrollaron la misión”.





Durante esa operación, en la que hubo combates entre el pelotón No. 3 del batallón No, 9 Batalla de Boyacá, y guerrilleros que sobrevivieron al bombardeo de aviones de la Fuerza Aérea, en la que resultó muerto un hombre, a quien, según las evidencias le fue encontrado un fusil Ak-47, un chaleco arnés con una granada artesanal o tatuco, y un civil, quien fue identificado por la comunidad de la vereda Alto Bonito como un jornalero de la zona.



Durante la investigación en la que fueron recolectados materiales de prueba probatorios y evidencia física, la Fiscalía Especializada logró demostrar que ambos hombres eran presuntos integrantes del frente 29 de las antiguas FARC, y que, en el caso de de uno de los hombres muertos, no era agricultor, sino integrante de la comisión de explosivistas de este frente subversivo.



Igualmente, el ente investigador demostró que la muerte de los dos presuntos guerrilleros, por parte del pelotón No 3 de soldados del batallón Boyacá no fue un falso positivo, ya que las víctimas se enfrentaron a los soldados luego de iniciar las operaciones de registro, luego del bombardeo.