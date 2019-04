Luego de que Jenny Ambuila, detenida con su padres por ser parte de una presunta red de corrupción y contrabando en la Dian de Buenaventura y quien lució en sus fotos de redes sociales un Lamborghini rojo de 1.000 millones de pesos y un Porshe, volverá desde este jueves a la vivienda que tiene arrendada en un exclusivo condominio del barrio Ciudad Jardín.



Así podrá cumplir con la detención domiciliaria, mientras avanza el proceso judicial en su contra, al tiempo que el de sus padres, Ómar Ambuila, jefe de control de carga en la Dian del puerto marítimo, y Elba Chará, responden por los cargos imputados por la Fiscalía.

Debido a que los dueños del predio no le permitían el ingreso a Ambuila al conjunto residencial donde está el inmueble arrendado, en este barrio del sur de Cali, abogados de la joven acudieron primero a una acción de tutela ante el Juzgado Décimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Cali contra el mismo condominio y la estación de Policía La María para cumplir la medida de casa por cárcel.

Alegaron que a su defendida se le vulneraba los derechos al debido proceso, a la igualdad, a la paz y, especialmente, a la vivienda.



Sin embargo, el Juzgado negó esa tutela por lo que la defensa de la detenida desde el pasado 29 de marzo acudió a una medida de protección de domicilio en una inspección de Policía en Cali.

¿Qué pasó en audiencia que definía lugar de reclusión de Jenny Ambuila? Habla abogado de dueños de vivienda a la cual adeuda arriendo y servicios públicoshttps://t.co/qU0JeTXl3A pic.twitter.com/hln1IZDpjK — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 10 de abril de 2019

Allí, la representante de la joven Ambuila para este caso, Cindy Vanessa Martínez, logró una conciliación que le permitirá el regreso este jueves de la capturada a la vivienda arrendada, donde le cortaron los servicios públicos por falta de pago.



No obstante, la defensa de Ambuila está buscando otro domicilio. Mientras se consigue, la detenida podrá quedarse en la vivienda de Ciudad Jardín hasta por seis meses, según los términos de la conciliación.



El abogado de los propietarios del inmueble, Miguel Sánchez, quien estuvo en el proceso de conciliatorio, salió molesto de la estación de Policía. Dijo: "Lastimosamente nos encontramos con una inspectora que ya tenía la decisión tomada mucho antes de entrar. Frente a esa resolución presentamos una conciliación para reducir el tiempo de permanencia de la arrendataria".

La arrendataria debe ponerse al día con el pago de los servicios públicos y otros gastos FACEBOOK

TWITTER

Sánchez añadió que, como condición, "la arrendataria debe ponerse al día con el pago de los servicios públicos y otros gastos". La deuda no fue precisada por este abogado, quien reiteró que considera que la decisión fue parcializada, posición que rechazó la inspectora García.



"No tenemos nada en contra de ellas (Jenny Ambuila y su madre), pero la situación nos preocupa y se pidió que no se obligara a los dueños a seguir con ese contrato (de alquiler)", dijo Sánchez.



Así mismo, la joven Ambuila tiene un deudor solidario, quien sería la persona que pagaría los dineros adeudados. Según la defensa de la joven, "estos recursos tienen carácter de legalidad". Agregó que el deudor solidario es un amigo de la familia Ambuila.



CALI