Investigan muerte de mujer en Cali, tras dos intervenciones estéticas

Son siete las mujeres que en este año han muerto en Cali, luego de practicarse una intervención estética.

Este es el caso de Nayla Betty Catacoli., de 39 años que, según, la Secretaría de Salud de Cali, se sometió a una lipoescultura (para eliminar depósitos de grasa) y a un aumento de glúteos, a las 4 de la tarde del lunes de esta semana, en una clínica estética del barrio Tequendama. La clínica, de acuerdo con la Secretaría, tendría los respectivos permisos que otorga la Secretaría de Salud del Valle para operar, es decir, cuenta con la habilitación para estos procedimientos en esta zona del sur de la ciudad.



Sin embargo, la paciente presentó problemas para respirar, pese a que su recuperación el lunes parecía satisfactoria. El martes pasado murió por lo que se investigan las causas. Así lo señaló el secretario de Salud encargado de Cali, Nelson Sinisterra. Por ello, también se esperan los resultados del Instituto Nacional de Medicina Legal para conocer exactamente por qué murió.



Este año, una de las pacientes que murió fue la estadounidense Jessica Joan Captorricio, quien llegó a Cali en mayo, decidida a someterse no una, sino a tres intervenciones. El 12 de mayo, la extranjera, de 32 años, se sometió a una lipectomía o cirugía para lograr el abdomen plano, así como a una liposucción o succión de grasa subcutánea, y a una lipoescultura para moldear su cintura y su cuerpo.



Este ‘combo’ de intervenciones no son aconsejables, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Cali, coincidiendo, con la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y con especialistas del Centro Médico Imbanaco.



El llamado se repite, ahora con el nuevo caso ocurrido en el sur de la capital vallecaucana.



En 2017 hubo 11 muertes en Cali, tras procedimientos y cirugías estéticas.



El 3 de marzo del año pasado murió Leydi Jhoanna Leyton, de 34 años, tras un procedimiento estético en un sitio no determinado del barrio Unión de Vivienda Popular.



El 30 de marzo de 2017, Luz Mery Gómez Díaz, de 43 años, murió al serle inyectada una sustancia aceitosa para aumentar el tamaño de sus glúteos, al parecer, en una peluquería del barrio El Diamante, oriente de la ciudad.



El 4 de abril de ese 2017 falleció Elena Moreno, madre de una niña de 12 años, quien se practicó una cirugía en una abdominoplastia en una clinica del barrio el Trébol. MIentras que Jacqueline Bravo de 53 años, murió después de ser operada en una clínica de Tequendama.



El 4 de mayo, también del 2017, la estadounidense Cristine Ann Deras, de 28 años, murió cuando se sometió a una lipoescultura y reducción de busto en una clínica del sur de Cali, donde sufrió, al parecer, un trombo embolismo pulmonar



El 3 de agosto de 2017, la chilena Lorena Victoria Reyes murió después de una lipoescultura en el sur de la ciudad.



El 17 de agosto de ese mismo año, Gloria Janeth Cuéllar, de 43 años, murió en un procedimiento en sus senos y glúteos, en una centro estético de Salomia.



CALI