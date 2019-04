Indígenas rechazan los señalamientos como terroristas

Desde la mañana del sábado, el tránsito por la carretera Panamericana se fue normalizando al ser levantados cuatro bloqueos de los indígenas. Las autoridades revisan algunas averías en el trayecto de Popayán a Cali, pero la movilidad es normal.



Las comunidades nativas permanecen a los lados de la vía a la espera de la visita del presidente Iván Duque, quien anunció que llegará este martes a reunirse con dirigentes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).



Esa organización rechazó los señalamientos como terroristas o delincuentes, en referencia a declaraciones del Ministro de Defensa, Guillermo Botero, y al senador Álvaro Uribe.

El presidente Iván Duque confirmó su visita. a través de redes sociales “Quiero informar que este martes me reuniré con comunidades indígenas en el Cauca. En nuestro gobierno siempre habrá total disposición al diálogo y búsqueda de soluciones, sin acudir a vías de hecho, y con legalidad. Reiteramos compromiso de cumplir lo acordado responsablemente”.



El domingo en Popayán y Pasto, el Presidente anunció un plan de reactivación

económica para los empresarios de esos departamentos que resultaron afectados con los 25 días que permaneció taponada la vía Panamericana.



Anunció planes de crédito con Bancoldex s la Superintendencia Financiera. De igual manera, con la Dian decidieron aplazar el pago del impuesto de renta para los afectados por el paro hasta diciembre de este año. Y promover el turismo para la Semana Santa en Popayán, ya que esta es importante en la generación de economía de la región.



La carretera ha estado bajo normalidad, pero los indígenas insistirán en que se les deje en limpio frente a las actividades terroristas.



El ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el transcurso de la protesta ha señalado que insisten grupos residuales infiltrados en la protesta y aseguró que se judicializará a quienes incurran en delitos y calificó de inaceptables las vías de hecho, bajo el Artículo No. 24, de la Constitución Política de Colombia Art. 24, que permite el libre tránsito por el territorio nacional.



“Declaramos que la minga no tiene ningún conocimiento del accionar de grupos

armados al margen de la ley, y que la actual proliferación de las disidencias de las

Farc, así como la estructuración de otros grupos armados que causan

desarmonización, dolor y muerte para nuestras comunidades son responsabilidad

directa del Estado, producto de que el pasado gobierno de Juan Manuel Santos le

dejó al país, la carga del incumplimiento sistemático en la implementación de los

acuerdos de paz, y el presente gobierno de Iván Duque se dedica a desmontar lo ya pactado, traicionando los anhelos de paz y echando al traste la esperanza del

pueblo colombiano, colocando a nuestras comunidades y su ejercicio de protesta

legítima y pacífica nuevamente en medio del fuego cruzado”, dice el texto.

"Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta".

El Cric rechaza las expresiones del senador Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta de twitter, las cuales consideran promueven el odio y la muerte.



Uribe escribió: "Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”.

Este es el prontuario del gobierno del hombre que quiere silenciar a Daniel Coronell, justifica cometer masacres y hoy gobierna por tercera vez.



Con @DCoronell toda mi solidaridad, a Álvaro Uribe: no olvidamos, nada justifica las masacres.

“Expresamos que las últimas declaraciones del senador Álvaro Uribe a través de

la red social twitter en el sentido de que una masacre en medio de una arremetida

de la fuerza pública contra el ejercicio de la protesta social legítima y pacífica

estaría causada por agentes armados infiltrados, reflejan el cinismo de los

constructores de guerra. Aquí hay un pueblo que clama porque sus necesidades

sean escuchadas por sus gobernantes, en minga alzando la voz en una protesta

que es legítima y pacífica, porque en todo momento hemos respetado el derecho a

la integridad y la vida de toda la población colombiana”, señala el Cric.



Asegura que “nos vemos obligados a acudir a las vías de derecho, porque estamos ante un Gobierno indolente, que ha demostrado su falta de voluntad para atender a las

comunidades. Hemos rechazado todas las formas de agresividad y violencia

contra terceros en un ejercicio de protesta democrático, pacífico, disciplinado, y

lleno de consciencia, contrario a las manifestaciones promovidas por políticos del

partido centro democrático en la ciudad de Popayán que derivaron en ataques

directos contra la integridad física y la vida de las personas presentes en la casa

grande de Consejo Regional Indígena del Cauca-Cric, la misión médica de la IPS

Minga y las instalaciones de la EPS-AIC en la ciudad de Popayán, hechos de

violencia que llevaron a que múltiples personas presenten heridas de gravedad”,

agrega el comunicado.



El Cric hizo un llamado a los Organismos Defensores de los Derechos Humanos para que velen por la seguridad de los que hacen parte de la minga y se pronuncien en rechazo a las declaraciones del senador Álvaro Uribe, las cuales “constituyen un intento de justificación del asesinato selectivo de líderes y lideresas sociales”.