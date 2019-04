Indígenas incineran motos que decomisaron y no fueron reclamadas

Indígenas del norte del Cauca informaron que fueron incineradas motos que tenían retenidas en sus territorios, debido a que los dueños nunca las reclamaron. Los hechos ocurrieron en el cabildo Huellas, en Caloto, en el norte de esta región.

Rubiel Liz, líder indígena, explicó que el decomiso de las motos es parte del control territorial que realiza la guardia indígena en las carreteras. Anotó que cuando se detecta que el conductor de una motocicleta no porta documentos, el vehículo queda decomisado.



“El procedimiento llevaba más o menos cinco años, en los cuales se hicieron varias jornadas. Se trabajó con la Policía para entregar las motos, pero otras no fueron reclamadas. Se dio un plazo que si no las reclamaban, se terminarían destruyendo, porque las comunidades no pueden quedarse con eso”, explicó el comunero.

Liz indicó, además, que la decisión se tomó en asamblea, con el fin de evitar la compra y venta de motos robadas.



“Eso es para que las personas de este territorio, ya sea indígena o campesino, quien ande en moto por ahí sin papeles y sin poder demostrar que les pertenece, se destruya”, agregó.



El año pasado, la Asociación de Cabildon Indígenas del Norte del Cauca (Acin) informó: "Los diferentes cabildos agrupados en la Asociación de Cabildos indígenas del Norte del Cauca ACIN damos conocer a la opinión pública a nivel regional y nacional que, por medio de los controles territoriales realizado por la guardia indígena, obedeciendo los mandatos de las asambleas, se han decomisado un sinnúmero de motocicletas que no portaban documento o que han sido hurtadas".



POPAYÁN