Incalculables daños por voladuras del Oleoducto Trasandino

El impacto ambiental por el nuevo ataque en contra de la infraestructura del oleoducto Trasandino en Nariño deja daños incalculables.

No solo por este hecho ocurrido el fin de semana, a la altura de la vereda San Francisco que corresponde al municipio Ricaurte en este departamento.



En lo que corrido del año se han registrado cinco ataques contra esa estructura en Nariño, de los cuales tres fueron en inmediaciones del municipio Mallama y uno más, en Barbacoas.



Así mismo, todavía es incalculable y aún no se ha podido pensar en medidas para reparar el daño ambiental por las 16 voladuras en el oleoducto en 2018.



Campesinos, indígenas y otros líderes de la región señalaron que más del 60 por ciento del crudo, cuando hay un ataque, termina en ríos, quebradas y en zonas verdes, de por lo menos, 12 municipios de Nariño.



Otro 38 por ciento es utilizado por grupos armados ilegales, como disidentes del frente ‘Óliver Sinisterra’, que lideraba el extinto Wálter Arizala o ‘Guacho’.



Tras el último ataque, operarios de Ecopetrol activaron un plan de contingencia y avisaron al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo en Pasto.



La empresa espera que la Fuerza Pública asegure el área, de manera que su personal técnico y operativo ingrese al sitio donde se presentó el ataque.



Según Ecopetrol, en el momento del atentado, el oleoducto Trasandino no estaba en operación. “Ecopetrol rechaza enfáticamente estos hechos ilícitos que ponen en riesgo la integridad de las personas, afectan el medio ambiente y atentan contra el bienestar de las comunidades”.



PASTO