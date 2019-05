'La familia de mi exesposo me separó de mis hijos cuando era migrante'

En Estados Unidos, la familia del exesposo le abrió un proceso adelantado en su contra en el DCF (una especie de ICBF de ese país) y que no podía acercarse a la casa de su suegra ni a su hijo mayor. Le permitieron ver al menor cada sábado, pero su esposo no cumplió. En la Corte le exigieron una evaluación psiquiátrica de 1.500 dólares, monto que no podía asumir. En febrero del 2008 fue citada a la Corte y a la salida fue detenida por Inmigración. Su mamá, Gladys Salazar, tuvo que abandonar el sitio donde vivía y salir hacia Canadá. María Isabel se comunicó con su expareja y le contó su situación, pero él no hizo nada al respecto. Un mes después, tras pasar por varias prisiones, fue deportada.



Sacando fuerzas y recordando que el único que le ha dado paz es Dios, María Isabel contó que en 2010 su exesposo viajó a Cali, con el argumento de buscar una reconciliación. Fue entonces que quedó embarazada por tercera vez y es el único de los tres niños que está con ella.



En ese momento, cuando ella albergaba esperanzas de recuperar a su familia, el excónyuge le pidió la patria potestad y ella aceptó, pensando que iban a estar juntos. Sin embargo, no hay comunicación con los menores ni con el padre.



“Pidió que firmara la custodia, pues, en caso de accidente, un apoderado debía autorizar cualquier tratamiento. Le firmé pensando que era temporal, pero luego pidió el divorcio y me dijo que se quedaría en Estados Unidos con los niños”, cuenta. “El divorcio se realizó vía Skype, sin un traductor ni representante. Me dijeron que tenía que pasar 3.000 dólares mensuales por los dos niños, lo cual me es imposible cumplir”.



Con el tiempo, la mujer rehízo su vida y con su nueva pareja atienden un negocio de ropa deportiva.



Al preguntarle sobre cómo pasará este Día de la Madre, María Isabel hace un esfuerzo para no flaquear. La voz se le quiebra, pero trata de mantenerse firme. Las lágrimas ruedan por su rostro.



“En la página Facebook estoy recogiendo firmas para pedir ayuda, Aquí en el país no he encontrado manera de que se me reconozcan los derechos como madre". Se le que quiebra la voz de nuevo. “Les escribo a mis hijos por redes sociales y estoy haciendo una especie de memorias para que ellos sepan que yo siempre los he buscado, siempre he luchado por tenerlos a mi lado de nuevo. Ellos no están viviendo una infancia normal”.





REDACCIÓN CALI.

EL TIEMPO