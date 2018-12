Hacen seguimiento al estado de 114 bebés con malformaciones

Aunque menos de la mitad del Valle del Cauca arroja quemados por pólvora, un desbordado incremento de casos, mucho antes de la Noche de las Velitas y de esta Nochebuena, mantienen a la región entre las tres de todo el país con más afectados.

De los 42 municipios, 15 tienen lesionados y pese a que representan el 35 por ciento de todo el departamento, la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, dice desconcertada: “En pólvora perdimos el año en el Valle”.

Es así que la funcionaria teme que el número de quemados siga creciendo, siendo los hombres, las principales víctimas con los menores de edad.



Por ello, la secretaria Lesmes aseguró que ya está en conversaciones con autoridades de Bogotá y de Antioquia para ver cómo bajaron sus quemados. Pese a este ‘lunar’ en cuanto a la situación de salud de los vallecaucanos, la médica está optimista en que el estado de los hospitales públicos va saliendo de esa área de ‘cuidados críticos’ de los últimos cinco años. Por eso, espera llevar buenas noticias antes del Año Nuevo a trabajadores del hospital San Juan de Dios, institución del orden departamental, y que ha venido cojeando en sus finanzas por los atrasos en los pagos por parte de las entidades promotoras de salud (EPS).



Esta profesional con maestría en salud pública también es optimista frente a las reducciones de embarazos en adolescentes, por ejemplo, y en que los problemas de los niños indígenas en el norte del Valle, donde seis pequeños murieron por desnutrición, se han ido superando.



Sin embargo, le preocupa que en este balance aparecen los bebés de madres que hace dos años tuvieron zika, la enfermedad transmitida por el zancudo Aedes aegypti, la cual afecta a las mujeres gestantes porque los niños pueden nacer con malformaciones.



Así se refirió a todo el panorama de salud en el departamento.

Hasta el 20 de diciembre hubo 42 casos, 23 adultos y 19 menores, y hasta el mismo lapso de 2017, 29 ¿Qué pasó para que el Valle registrara ese acelerado aumento de quemados con pólvora?



Yo creo que simplemente es la burla a la autoridad, la no aceptación de las normas y que los muchachos piensan que no hay riesgos. Los daños por la pólvora vienen de décadas atrás, solo que en los últimos años los estamos contabilizando para decirle a la población: ‘Tenga cuidado, la pólvora no es para que la gente la manipule. Es para que la manejen los expertos’. Hay que tener en cuenta los daños a las personas y también a los animales que se afectan por el ruido.





¿Pero qué sucedió de diferente el año pasado frente a este 2018 para este grave aumento?



Esto empezó con los muchachos, con menores y jóvenes, quemando papeletas. El 7 de diciembre encontrábamos pólvora en los semáforos en Cali y en los otros municipios hubo una venta indiscriminada a menores. En El Cerrito, uno de los niños quemados tiene graves daños en una córnea y estamos pendientes de cómo evoluciona.





¿Y las campañas?



Uno no entiende qué es lo que pasó. En Cali, ese 7 de diciembre, hubo cinco quemados en un mismo vehículo. Era una güala. Una pareja con un niño compró pólvora y se subieron al carro. El niño (de 4 años) tiene un trauma acústico severo. Nosotros hemos hecho campañas. No solo ahora. Todo el año trabajamos con los niños en los colegios, mostrando los riesgos, mostrándoles las historias de menores lesionados. Trabajamos para hacerlos entender que la quema puede ser un espectáculo de juegos pirotécnicos, pero en manos de expertos.





¿Qué pasó con el control a la venta de pólvora?



A mí la gente me mandaba fotos de ventas en semáforos. Uno quisiera que haya más control, pero no podemos ponerle un policía a cada persona, ese no es el sentido. Yo les digo a los papás: ‘Cuiden a sus hijos, averigüen dónde están sus hijos’.

¿Cómo está el Valle a nivel nacional?



El Valle está de segundo lugar, después de Atlántico. En Bogotá bajó el número. Pero es que en Bogotá la quema de pólvora es supremamente controlada, en cambio acá la queman en todas las casas, antejardines. Así es muy difícil. Además hubo alcaldes que sacaron tarde los decretos para prohibir la venta de pólvora. Solo uno, el de Candelaria, dijo que no la prohibiría. Allí no se ha reportado ningún quemado (hasta la semana pasada).Pero se la vende a otros municipios. Ahora hay que mirar qué hicieron Bogotá y en Antioquia, y empezar 2019 con trabajos para que no haya quemados en ese año.





Además de la pólvora, los niños también son vulnerables frente al zika. ¿Qué pasó con los bebés de mujeres que contrajeron este mal?



Desde el 2016 nacieron 114 niños con malformaciones congénitas. Sin embargo, 11 de los bebés con un año, y más del año y medio, están confirmados de que tuvieron relación con el zika. Nacieron con microcefalia (la cabeza del bebé es más pequeña de lo normal). A 12 no se les pudo confirmar si sus malformaciones se relacionaron la enfermedad. Los demás nacieron con hidrocefalia, microcefalia y otras complicaciones del sistema nervioso.





Con respecto a los hospitales, ¿el Valle cómo termina el 2018?



Fue un año muy difícil por falta de liquidez. Pero hemos logrado con gestión entregar recursos. Este año, al Hospital Universitario del Valle se le giraron 92.178 millones por dineros contratados dentro de la red pública; al Isaías, 12.834 millones de pesos; al Mario Correa, 17.970 millones; al San Antonio de Roldanillo, 10.334 millones; al Raúl Orejuela Bueno, otros 8.762 millones; al San Juan de Dios, 20.311 millones. En total se giraron este año, a la red prestadora de servicios, 256.283 millones. El Universitario se ha venido recuperando, hubo la reapertura de servicios del hospital de Tuluá. Hay buen funcionamiento en el de Cartago, en el Isaías, en el Mario Correa, en el de Roldanillo. Sevilla y le estamos ayudando al de Zarzal.

¿Y la cartera morosa?



Las EPS deben a los hospitales alrededor de 300.000 millones de pesos. Solo al Universitario del Valle, 118.000 millones de pesos.





En el San Juan de Dios, sus trabajadores siguen esperando pagos de salarios atrasados.



Al hospital lo hemos ayudado en todo lo que hemos podido. Ayudamos con el concordato y vamos a dar una plata, unos 5.000 millones de pesos, para que se ponga al día con los trabajadores.





¿Cuándo será eso?



La plata ya está en trámite. Pero también hay otros positivos indicadores en la región.





¿Cuáles?



Bajaron el embarazo en adolescentes, la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Además, estamos atendiendo a mujeres víctimas de abuso sexual en el conflicto. Identificamos a 995 y estamos trabajando con 126. Con ellas hemos hecho abordaje psicosocial y utilizamos métodos, como la biodanza para cambiar la visión sobre la posición del cuerpo. También hemos trabajado la nutrición de los indígenas en el departamento.





¿Aún hay niños indígenas en riesgo por desnutrición en el norte del Valle? Este año murieron seis.



Tuvimos esos casos en El Dovio, pero a los demás niños los recuperamos. Fue a todos.





¿Qué hacer para enfrentar la desnutrición de estas comunidades?



Es un problema de hambre y de multiparidad. Las familias indígenas tienen muchos hijos. Pero el indígena no está acostumbrado a cultivar y si lo hace es para vender, pero no para su consumo. Estamos trabajando con ellos.



