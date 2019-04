Gran premier de EL TIEMPO y Cineplex con Mel Gibson y Sean Penn

EL TIEMPO y Cineplex invita este sábado al estreno de la película Entre la razón y la locura (The professor and the madman) con dos grandes del séptimo arte: Sean Penn y Mel Gibson.Los interesados en pases dobles deben escribir su nombre con el número de cédula al correo electrónico eltiempo.cali@gmail.com. El cupo es limitado.



La película empezará a las 10 de la mañana. Se recomienda llegar antes.

La cinta, dirigida por Farhad Safinia que por problemas legales aparece como P.B. Shemran y con un guion escrito a seis manos, se basa en la historia original de un extraño asesinato que rodea la prestigiosa academia de Oxford.Esta es la trama sobre uno de los proyectos más ambiciosos y revolucionarios de la historia: la compilación del Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa, que empezó el profesor James Murray, interpretado por Mel Gibson y William Chester Minor, encarnado por Sean Penn.

La película se remonta a 1.872 y la historia encantó al mismo Mel Gibson al punto de que compró los derechos.



CALI