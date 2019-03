Gobernadores de Nariño y Valle buscan salidas a minga en Cauca

En medio de preocupación por falta de acuerdos, los gobernantes de los dos departamentos vecinos al Cauca, que usan la carretera Panamericana, llegaron en búsqueda de una solución.



El gobernador de Nariño, Camilo Romero, llegó hasta El Pital, punto central de la minga con el fin de buscar salidas a la crisis que ha generado el bloqueo de la vía.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, invitada por el gobierno nacional a Popayán para participar de una reunión que evaluó la situación de la minga indígena en el Cauca en medio de bloqueos a la vía Panamericana y las repercusiones en su departamento -a donde están llegando indígenas de 5 departamentos para adelantar otra concentración en La Delfina, vía a Buenaventura-, hizo un llamado a las partes para agilizar puntos de encuentro y evitar mayores afectaciones.



“Hay afectaciones en las comunidades y eso nos afecta muchísimo. Tengo que reconocer que el Presidente está muy abierto y muy dispuesto al diálogo, al igual que la Ministra del Interior. Es una ganancia que ya hay un diálogo en la mesa técnica que autorizó el Presidente, pero creemos que tenemos que acelerar un poco más estas soluciones porque las afectaciones podrían ser mayores”, dijo Toro.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se desplazó hasta el Cauca. Foto: Archivo particular

El mandatario de Nariño, Camilo Romero, anunció que haría presencia en el lugar de la minga en medio de una reunión celebrada el lunes festivo en Popayán entre el Gobierno Nacional y los sectores productivos de Valle, Cauca y Nariño.



En el encuentro, la mayoría de los gremios, principalmente del Cauca, reiteraron que el Presidente no se reúna con los indígenas porque sería legitimar las vías de hecho.



"Ya hemos hablado con el Gobierno nacional, la semana pasada con el presidente Iván Duque, ayer con ministros de Interior y Defensa. Hoy nos corresponde hablar con comunidades indígenas del Cauca", dijo el gobernador de los nariñenses, Camilo Romero.

El mandatario pidió al Gobierno acelerar los diálogos, pues su departamento está a punto de un desabastecimiento total en todos los sectores.



“Sería importante la presencia del Presidente de la República en el territorio, no necesariamente en el punto del bloqueo, pero sí en el suroccidente del país para que también dé una muestra de diálogo efectiva”, dijo.



Finalmente, pidió una revisión a los puntos entre las partes de lo que se ha incumplido, para así llegar a unos nuevos acuerdos.



Romero, indicó que los efectos del paro lo sufren los más necesitados en la región y no los grandes empresarios que tienen como resistir al cierre permanente de la carretera, por eso la importancia de que el Presidente Duque se reúna lo más pronto posible con las comunidades.



“Insistimos que la única vía posible es la del diálogo, lo otro sería una masacre, no estamos dispuestos a enterrar a nuestros policías, soldados y a nuestros indígenas, por eso nuestra insistencia porque Nariño no aguanta más”, finalizó Romero.