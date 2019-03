Garantías y fin de bloqueos, dos temas en mesa con indígenas en Cauca

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se mantuvo al frente de la segunda jornada para buscar una salida al paro de indígenas en la carretera Panamericana, que completa su día 13 y supera pérdidas a los 18.000 millones de pesos.



En la noche del jueves se concretó la apertura de la mesa de diálogo con dos acuerdos: No a bloqueos en puntos distintos a los cuatro de las concentraciones y ​no a sobrevuelos en el área.

En confrontaciones con el Escuadrón Antidisturbios (Esmad), ocho indígenas fueron lesionados.

La ministra Gutiérrez, quien insistió en reunirse en un sitio no bloqueado, llegó a Santander de Quilichao, norte caucano, a 25 minutos de Cali y a hora y media de Popayán, donde planteó la necesidad de levantar los bloqueos para no seguir afectando a la región. Los voceros del Consejo Regional Indígena (Cric) empezaron por plantear que se les otorgarán garantías ante capturas, anuncios de judicialización y anuncios de demandas como las de los gremios de Nariño.



"Esperamos que se pueda adelantar todo lo que tiene que ver con las garantías para las personas de la protesta y para las personas que no están en la protesta. Hemos sido claros: los bloqueos no los admitimos porque no se puede perjudicar los derechos fundamentales de terceras personas que no están involucradas en esa protesta", dijo la Ministra.



Gutiérrez señaló que "se generó todo un proceso de consulta, una concertación y hay 10 billones de pesos para los próximos cuatro años para todos los pueblos indígenas de Colombia".



Para el Cric, el tema de las judicializaciones es preocupante para las comunidades. "El protocolo de protesta dice que en caso de haber hechos realmente probatorios no hay nada que hacer, pero en nuestro caso, los mingueros y mingueras no hemos generado violencia de ningún tipo de hecho, solamente la reclamación de los derechos".

Jorge Eliécer Sánchez, consejero del Cric, dijo que: "instalamos la mesa para discutir la ruta y este viernes ya veremos cuál es la posición del Gobierno. "En la mañana se avanzó en temas de garantías, de derechos humanos, las garantías de la movilización".



La Ministra hizo referencia a una reunión con los Misak y otros pueblos de las Autoridades Indígenas de Colombia (Aico). "En 15 días vendrá una delegación para revisar la parte de formalización de esta mesa y también tendrán que participar en la implementación del capítulo del Plan Nacional de Desarrollo que entrega por primera vez el Gobierno del presidente Iván Duque".



El viernes fue un día de espera y sin enfrentamientos en la Panamericana, aunque se mantienen cuatro bloqueos. En la tarde y noche del jueves, cuando se buscaba instalar la mesa de negociación, las confrontaciones no se detuvieron y ocho indígenas resultaron lesionados.



De acuerdo con el Cric, fueron atacados por uniformados que usaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y capsulas recalzadas. En la lista de pacientes están:



-Alexander Martínez, trauma craneoencefálico;

-Jhon Asdrubal Conada, trauma craneoencefálico región occipital y laceración y contusión en el abdómen y contusión en pierna izquierda;

-Jaider Chamizo, quien recibió un impacto en cuello y hombro derecho con capsula de gas, posible trauma acústico.



Igualmente, fueron heridos levemente:



-Gloria Liliana Vega Serna;

-Daniel León, impacto cápsula de gas;

-Jhon Fredy Liz, herida cápsula de gas;

-Brayan Pillimu, impacto de cápsula de gas; y

-Alexander Quiguanas, impacto cápsula de gas en hombro y mentón.

“Se hace un llamado al Gobierno Colombiano y a sus agentes armados de

represión para que cumplan con las garantías para las comunidades campesinas,

indígenas y negritudes que se movilizan en la minga social del suroccidente bajo

el derecho fundamental a la protesta social y pacífica”, expresa la organización indígena.



El secretario de Gobierno del Cauca, Ricardo Cifuentes Guzmán, dijo

que, en medio de los enfrentamientos, un vehículo de servicio público de

pasajeros, fue atacado por desconocidos.



