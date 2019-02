Fiscalía acusa a un exalcalde de Popayán, tras contrataciones del PAE

No solo el alcalde Popayán, César Cristian Gómez Castro, está en la cárcel por presunto detrimento patrimonial. En este caso, por contrato por más de 4.000 millones de pesos para ofrecer servicios de tránsito y el cual se realizó sin hacer licitación pública, como la ley lo ordena, sino de manera directa como un convenio interadministrativo.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos en contra del exalcalde de la misma ciudad Francisco Fuentes Meneses, investigado por presunta falsedad de documentos en dos contrataciones dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE).



Según la Fiscalía, las planillas de recibo de alimentos y las actas parciales de liquidación final habrían sido alteradas.



Así mismo, el exmandatario Fuentes es investigado porque en 2016, 22.000 raciones de leche no se habrían entregado a los alumnos que se favorecen con el PAE.



Por este mismo caso, el exsecretario de Educación de Popayán Luis Guillermo Céspedes y dos excontratistas más son investigados.



Tanto el exalcalde como el exsecretario de Educación y los dos excontratistas se han venido declarando inocentes y no aceptan estos cargos.



En 2015, la Procuraduría suspendió por dos meses al exalcalde Fuentes Meneses por la adjudicación del contrato de ‘Placa Huella’ a la cooperativa Coopemun. El Ministerio Público lo sancionó, en ese entonces, por "intervenir en la adjudicación y celebración de un contrato estatal con una persona incursa en inhabilidad".



De otro lado, el alcalde de Popayán, César Cristian Gómez tuvo que ser llevado desde la cárcel San Isidro, donde se encuentra preso por presunto detrimento patrimonial del contrato para servicios de tránsito, al hospital San José, el martes de esta semana.



Gómez fue llevado al hospital por orden médica. Aún no se ha precisado cuál es su condición.



El Alcalde está detenido por las presuntas irregularidades en la firma de un convenio

interadministrativo con la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (Emtel), y la empresa antioqueña Quipux S.A, que fue celebrado el 28 de marzo de 2017, por más de 4.000 millones de pesos para la prestación de servicios de la Secretaría de Tránsito municipal.



Según la Fiscalía, Gómez sabía que no debía firmar ese contrato con Emtel, menos que esta empresa subcontratara con Quipux la realización del objeto del contrato, el cual era prestar los servicios de la secretaría de tránsito municipal y obtener una ganancia del 25 por ciento por este aspecto.



“Emtel no tiene experiencia en esta clase de actividades, además César Cristian sabía que era una empresa en liquidación, de hecho, él había solicitado a los demás integrantes de la junta directiva la aprobación para vender el 44 por ciento de la empresa a un particular para conservarla”, relató la Fiscalía.



El jueves 28 de febrero se realizará la audiencia de apelación por parte de la defensa del alcalde Gómez Castro.



CALI