Familiares pagarán peritazgo de ascensor de Palacio de Justicia

Los familiares de las personas que iban en el ascensor del Palacio de Justicia de Cali que se desplomó en agosto pasado, decidieron pagar, ellos mismos, el peritaje de este aparato ante lo que consideran un avance lento en la investigación de este caso por parte de la Fiscalía.

“Es una medida desesperada de las víctimas. Inaceptable que la Fiscalía no disponga de los recursos para este peritazgo”, dijo Elmer Montaño, el abogado que representa las víctimas.



El ascensor se descolgó el pasado 15 de agosto del 2018 con seis usuarios en su interior.



“Nuestro temor y nuestra angustia es que se manipule la prueba reina, que dilatan el peritazgo”, dijo Beatriz Barros, hermana de Alvaro León Barros, una de las dos víctimas fatales que dejó el desprendimiento del aparato, uno de los cuatro con que cuenta el Palacio de Justicia.



El abogado Montaño dijo que tan pronto ocurrió el hecho se esperaba que la Fiscalía iniciara una rigurosa investigación. Contó que el fiscal que llevaba el caso dijo que la Fiscalía había contratado el servicio de tres peritos, dos de ellos radicados en Bucaramanga y otro en Bogotá, quienes serían los encargados de examinar restos del ascensor para determinar las causas por las cuales se había descolgado.



“Estuvimos con esa información por varios meses, hasta que nos dimos cuenta que eso era mentira, no había tales peritos, que se no se había contratado a nadie para llevar a cabo el examen del ascensor”, señaló el abogado Montaño.



Por razones de salud el fiscal fue reemplazado por otro fiscal, quien inició la investigación. Se dio cuenta que La Fiscalía carecía de técnicos que pudieran hacer la valoración técnico científica, encontró una empresa y solicitó autorizar ese peritaje que tenía un costo.



Eso fue hace ya tres meses pero, hasta el momento, el nivel central del ente investigador no dado respuesta.



Los restos de ascensor se encuentran el mismo sitio donde se desprendió.



Los familiares abrirán una cuenta para que les ayuden a reunir los 13 millones de pesos que cuesta el estudio del peritaje.



“La mayor preocupación es que mi hermana llegue a rehabilitarse física y moralmente y logre una calidad de vida aceptable porque nunca va a ser lo mismo, ella perdió una pierna, y perdió a su esposo, ambos iban en el ascensor, averiguaban por el desacato a una tutela por falta de atención médica a nuestra madre”, contó Jaime Garcés, hermano de Adriana Garcés, la mujer de 61 años, ya jubilada, quien perdió su pierna con la caída del ascensor y cuñado de Luis Alberto García, quien perdió la vida ene se hecho. Trabajaba con una agencia de carga internacional desde hacía 10 años.