Entre las 33 víctimas del alud en Rosas hay seis niños

De los 33 cuerpos que han sido recuperados por miembros de organismos de socorro que se desplazaron hasta el municipio Rosas, 18 ya fueron entregados a sus familiares de los 21 que están identificados.



Entre las víctimas hay seis menores, entre ellos, una niña de 2 años.

El Instituto Nacional de Medicina Legal informa algunas de las víctimas que han sido identificadas. Son:



Una niña de 2 años, una menor de 7 años, una niña de 8, dos niños de 12, un menor de 16 años, Maritza Fernanda Tintinago Jiménez, de 18 años; Yeimi Carolina Chimborazo Macias, de 18 años; Yeraldin Torres Quiñones, de 20 años; Elsy Mireya Chimborazo Macias, de 39 años; Eduard Ancizar Hernández Piamba, 23 años; Jhon Franquin Meneses Verlarde, de 25 años; Julio Torres Imbachi, de 53 años; María Libia Macias Guaca, de 58; ; Deifa Quiñones Luligo, de 51 años; Yenny Patricia Torres Imbajoa, de 37 años;; Luis Carlos Bedoya Paz, de 42 años; Gloria Escilda Macias Guaca, de 43 años; Wilmer Yesid Campo Garcés, de 43 años; Gerardo Chimborazo, de 67 años; y Evangelista Torres Imbachi, de 64 años.



La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó que continúan las operaciones para encontrar a los desaparecidos.

Dolor entre los habitantes de Rosas. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

El presidente Iván Duque viajó en la noche de ese domingo, cuando la tierra arrasó a su paso con viviendas de la vereda Portachuelo, en Rosas. Lo hizo en compañía de los ministros de Vivienda, Jonathan Malagón, y de Transporte, Ángela María Orozco.

Entre tanto, hay polémica por 92 viviendas que debían estar terminadas en el segundo semestre del año pasado, luego de una contratación en 2015. Estas unidades familiares van dirigdas a quienes fueron damnificados por la emergencia de inundaciones y deslizamientos entre 2010 y 2011.



No obstante, el alcalde de Rosas, Jesús Eduardo Díaz, indicó que el año pasado se les advirtió a las familias no solo de Portachuelo también de otras áreas en riesgo para que desalojaran el lugar. Sin embargo, como lo indicaron algunos labriegos no saben a dónde ir y las opciones del Estado no son viables.

Moradores de Rosas piden soluciones a los riesgos de más deslizamientos para evitar más víctimas. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO



