En medio de paseo asesinaron a un hombre en río Pance de Cali

En una orilla del río Pance fue atacado a bala un hombre que compartía con allegados el descanso en el Día del Trabajo.



Hasta ahora, las autoridades no han determinado detalles sobre los posibles móviles del homicidio.



En el Día del Trabajo se presentaron ocho homicidios en la ciudad. el secretario de Seguridad, Andrés Villamizar, dijo que "es importante entender la motivación principal de estos homicidios: incidentes de convivencia que escalaron hasta terminar en la muerte de alguno de los involucrados. Estos abarcan hechos tan distinto".

Fue hacia las 2:45 de la tarde cuando se presentó un ataque a bala en la margen derecha del río Pance, al sur de la capital del Valle del Cauca.



Aniano Palacios Valencia estaba en ese sitio, en el sector de La Viga, a un costado de la avenida Cañasgordas, que une a Cali con Jamundí.



De repente, dos hombres que usaban ropa deportiva se acercaron a un grupo y uno de ellos disparó contra Palacios, en medio del desconcierto entre os veraneantes. No se precisó si previamente hubo alguna situación en este caso.

#JudicialCali 📢 Un joven fue asesinado ayer el corregimiento de Pance. El hecho se registró en un sector conocido como La Viga, donde murió Aniano Palacios, quien fue víctima de atentado sicarial, cuando compartía con su familia. pic.twitter.com/pzoSwXjI2M — CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) 2 de mayo de 2019

Los allegados se encargaron de llevar a Palacios hasta una clínica del sur de la ciudad, donde se reportó su fallecimiento.



La Policía indicó que se intenta conseguir detalles de las circunstancias que rodearon el ataque. No son claros los móviles ni procedencia de los responsables.

Luego de un buen balance de abril debo reportar con tristeza que tuvimos un 1ro de mayo muy violento. 8 homicidios, 7 de ellos en comunas del oriente (3 en la 14, 3 en la 15 y uno en la 13). Otro más en Pance. Estamos analizando causas y daremos reporte más tarde. — Andrés Villamizar (@villamizar) 2 de mayo de 2019

Las autoridades reportaron ocho homicidios durante las últimas horas en Cali. En la madrugada del jueves fueron asesinados dos hombres y la Policía reportó la captura de un joven al que se le decomisó un arma de fuego,



Este caso se presentó en el barrio Laureano Gómez, donde fueron baleados Gerson Ortiz Juanillo , de 27 años; y Víctor Alfonso Mena Quiñónez, de 35 años,



Uno de ellos murió en un domicilio y el otro en la sala de urgencias del hospital Carlos Holmes Trujillo. La Policía reportó la captura de un hombre y el decomiso de un arma de fuego calibre 38, con seis vainillas.



María Emerita Juanillo, mamá de Ortiz, dijo que es el segundo hijo que pierde porque hace unos años una hija murió por una bala perdida. Aseguró que Gerson, quien ayudaba al descargue de productos en la plaza de mercado de Santa Elena, no era una persona agresiva. Dijo que fue baleado porque no se prestó para algo con lo que no estaba de acuerdo. Era padre de dos hijos.



Nayibe Quiñónez dijo que no conoce las circunstancias en las que asesinaron a su hijo, Víctor Alfonso Mena Quiñones,, quien era peluquero y padre de cuatro hijos.



Mientras tanto, a padre e hijo los asesinaron en el barrio Mariano Ramos, en el suroriente de Cali en medio de una discusión por el robo de una bicicleta a uno de sus familiares.



Las víctimas fueron identificadas como Jorge Humberto Piedrahita Lenis y su hijo Jorge Humberto Piedrahita Pineda..



Una primera versión indica que Piedrahita Pineda, quien hace cuatro meses terminó su servicio militar, salió en defensa de un hermano que había ido a reclamar a unos jóvenes que le devolvieran una bicicleta. Ambos resultaron agredidos a piedra y golpes, según los datos de las autoridades.



En esos momentos intervino Jorge Humberto Piedrahita Lenis, un cerrajero y padre de los dos hermanos, pero apareció un hombre que les empezó a disparar, y les causó la muerte a él y a su hijo del mismo nombre.