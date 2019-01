En Nariño ocurrió el primer asesinato de un indígena este año

Leonardo Nastacuás Rodríguez es el primer indígena awá en ser asesinado en Nariño en lo que va corrido del año.

El hecho se registró el pasado jueves en zona rural del municipio Ricaurte y se conoció en este fin de semana. Allí, dos miembros de la misma etnia, Héctor Ramiro García y su hijo Braulio Arturo García, quien había sido elegido como gobernador del resguardo Palmar Imbí, perteneciente a la organización Camawari del pueblo awá, fueron asesinados en diciembre del año pasado.



Jaime Caicedo, uno de los líderes de esta organización, indicó que hacía parte del resguardo Edén Cartagena y que no se encuentra asociado a Camawari.



“Lo que me han comentado es que el día jueves alguien lo llamó (a Leonardo), él salió de su casa en una motocicleta y a unos mil metros lo mataron desconocidos”, dijo el dirigente, quien aclaró que como el resguardo no pertenece a su organización “estamos verificando quién era él, si era un líder y a qué se dedicaba”, anotó.



De acuerdo con Caicedo, “nosotros en ese sentido somos bastante serios en entregar una información real y cierta a los medios de comunicación y a las autoridades”.



Las autoridades indígenas, a través de sus guardias, tratan de establecer la identidad de los autores del nuevo crimen que enluta nuevamente al pueblo awá en el departamento.



La Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) había señalado que en el transcurso del año 2018 un total de 24 indígenas asesinados en Nariño, de los cuales 12 pertenecían a esa misma organización y los 12 restantes, a Camawari.



La mayoría de las víctimas cayeron en los municipios Tumaco y Barbacoas.



La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) denunció la falta de garantías para el ejercicio del derecho a exigir y defender los territorios ancestrales en el país.



Además aseguró que los pueblos indígenas que han resultado más afectados por el incremento de la violencia son el Nasa con el 37 por ciento de las víctimas mortales, seguido del awá con el 31 por ciento.



PASTO