En febrero, pasaje de MIO sube $ 100; y 100 más al llegar nueva flota

Desde el primero de febrero, el pasaje en el sistema de transporte masivo MIO tendrá un incremento de 100 pesos., según el anuncio del gobernante municipal, Maurice Armitage.

El nuevo precio será de 2.100 pesos. El alcalde de Cali, Maurice Armitage, así lo anunció pero dijo que el aumento será este año de 200 pesos, que se aplicará cuando la nueva flota de buses entre en actividad.



“Eso solo será cuando contemos con los buses”, precisó el mandatario. Aunque no hay una fecha determinada, la llegada de esa flota está prevista para el primer trimestre de 2019,



De acuerdo con Armitage, la tarifa de la capital del Valle es la más baja frente a otras ciudades del país.



El gobernante insistió en que mientras no se tenga un servicio de calidad, no se podrá exigir a los usuarios tarifas más altas.

El presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, señala que el aumento es parte del plan de salvamento del sistema.

Recurso ante el Consejo de Estado

Orejuela anunció que el martes 22 de enero se presentará ante el Consejo de Estado un proceso para la anulación del laudo arbitral que favoreció al concesionario Grupo Integrado (GIT).



El funcionario dijo que se trata de la defensa jurídica de los recursos del Estado. De acuerdo con el laudo, Metrocali debe pagar más de 110.000 millones de pesos al concesionario, pese a que tenga multas por asuntos del servicio.



El pago fijado en el laudo no incluye otros recursos correspondientes a la demora en el pago de llamada tarifa técnica y que sumarían otros 57.000 millones de pesos. El concesionario defiende su posición.