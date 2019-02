En el norte piden no estigmatizar el parapentismo

En lo corrido de este año se han registrado 10 accidentes en el Valle del Cauca en medio de la práctica de los deportes aéreos, dos de estos casos, uno ocurrido en El Cerrito y el otro en Ansermanuevo, cobraron la vida de dos hombres de 54 años.



En Roldanillo, donde se acaba de realizar el Open Británico de Parapente, están preocupados, no quieren que la práctica del parapentismo termine estigmatizada.



Natalia Jaramillo, piloto con 11 años de experiencia y quien está al frente de la empresa ‘Despégate’, que dispone de cuatro pilotos, dice que en un fin de semana suelen realizar 15 vuelos, pero esta vez solo hicieron dos.



“Roldanillo cogió mucha fuerza a nivel mundial, muchas personas tienen conocimiento del municipio, pero también es cierto que muchos desconocen que no es un voladero para todo el mundo, no es para novatos y para personas con poca experiencia”, señala la piloto Jaramillo.



“Los accidentes no tienen que ver con el nivel de los instructores, hemos tenido muy buenos pilotos, pero pierden concentración; no es que el parapentismo sea peligroso, hay accidentes, pregúnteles a los pilotos qué pasa en Suiza y Francia”, plantea.



Entre finales de diciembre y abril, la economía de Roldanillo, norte del Valle, se dinamiza por cuenta de los deportistas extremos. Al Open Británico llegaron 100. Los cuatro pequeños hoteles resultan insuficientes y las familias empiezan a alquilar sus cuartos, muchos terminan también en los hoteles del vecino municipio de La Unión.

El alcalde de Roldanillo, Jaime Ríos, dijo que “el llamado es que se acerquen a la Oficina de Turismo para que reciban la información sobre los voladeros; el de Los Tanques, en la vereda Buenavista, es muy apetecido, por la técnica, suben rápidamente, pero hay corrientes de aire muy fuertes, si no tienen experiencia, les pueden coger y golpear”.



La secretaria de Gestión del Riesgo del Valle, Aeronáutica, Fuerza Aérea, Policía y Comités Locales de Prevención trabajan por dejar una reglamentación para el Valle por medio de un decreto y hacer cumplir las normas sobre estos vuelos.