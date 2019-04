A Cali se le 'esfumarían' más de 500.000 personas en Censo

Desde el Concejo de Cali se pusieron en debate los resultados del Censo Nacional a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane).



La reducción en el registro poblacional representa una afectación en los recursos girados a nivel nacional, más aun ad portas de aprobarse el Plan Nacional de Desarrollo y de paso la transición de Cali a Distrito Especial.



Del nuevo registro del Censo realizado en la capital del Valle, con 1.675 encuestas se identificaron 4.738 personas, es decir un 1 por ciento más de la población que no hizo el estudio.

Al precisar que el Valle ni Cali no son los únicos departamentos y municipios que presentarían inconsistencias con el nuevo censo poblacional que adelantó el Dane en el 2018, la concejal citante, Tania Fernández Sánchez, explicó que las alarmas se prendieron desde el 6 de junio de 2018 cuando se revelaron las nuevas cifras de población en Colombia, que según el DANE era de 45 millones de habitantes, cuando en el año 2005 la entidad rectora proyectó al 2019, 50 millones de habitantes.



Para esas fechas del año pasado, el informe de actualización, dijo Fernández Sánchez, estaba en un 98 por ciento lo que alarmó al Concejo sino de gremios e incluso del Bloque Regional Parlamentario por la población censada.



“Más grave aún para el Valle del Cauca, región que proyectó a 2019 una población de 4 millones 800 mil habitantes, pero el nuevo censo reveló que éramos 3 millones 900 mil habitantes, es decir 900 mil menos. Y para Cali, deberíamos de ser 2.400.000 habitantes, pero el censo arroja un millón 900 mil habitantes, con menos de 500 mil”, advirtió la Concejal quien puso sus inquietudes ante la funcionaria Liliana Acevedo Arenas Directora Técnica del Censo Demográfico del Dane.



Según la concejal, “esa población no censada quedaría por fuera de Sisben, Sistema de Salud, de Educación e incluso afectaría el censo electoral, así como el Sistema General de Participaciones, entre otras”.



Y aunque aclara que el Dane realizó un nuevo censo para el Valle y Cali, en el caso de la Sultana del Valle solo cubrieron 5 comunas, pero no los corregimientos, “y ellos hacen parte del Municipio”.



¿Qué dice el Dane?

Liliana Acevedo Arenas, directora Técnica del Censo Demográfico del Dane, informó que la tarea se hizo con toda responsabilidad dada la experiencia de más de 65 años en esa materia. “Las inquietudes que hace el Concejo de Cali son iguales a otros estamentos en el país en relación a los resultados finales”, precisó.



Acevedo indicó que un censo se hace para identificar el volumen de la población, la estructura de población en cuánto a edades por ejemplo. “El censo con corte a 2 de noviembre de 2018, no es definitivo, es un resultado preliminar que aún falta por agregar el proceso de digitación en papel”.



En relación a Cali y el Valle del Cauca, Acevedo Arenas informó que se hizo una encuesta de cobertura para mejorar captación, especialmente en aquellos lugares donde hubo limitaciones, por ello, dijo se seleccionaron algunas comunas de la ciudad.



El Censo final estaría listo a finales de junio, informó el Dane. “Cuando vamos a tocar en casa, siendo viviendas habitadas encontramos que no hay personas disponibles para el censo y el censo no puede detenerse. Otros rechazaron el registro por miedo a perder derechos ganados o que la información se va a revelar a otras instancias cuando no es así, además de problemas de seguridad y de accesibilidad”, sostuvo Acevedo.



Para la concejal María Grace Figueroa Ruiz, son muchas las dificultades que generó el Censo poblacional y más aún la nueva oportunidad que se dio para rectificar, pero que no tuvo éxito por el mecanismo usado desde el Dane y las que tuvo la propia comunidad.

La concejal Audry María Toro Echavarría expuso que el tiempo del nuevo Censo para Cali y el Valle fue muy corto y además la fecha no fue la mejor, porque se hizo en época decembrina “cuando la ciudad está en otras cosas y pensando en Feria”.



Toro señaló que el tema debe estar en la agenda nacional y no dejarlo pasar porque la afectada es la población, más cerca de la aprobación de un Plan de Desarrollo para el país.



El concejal Roberto Rodríguez Zamudio sostuvo que bajo la proyección de Cali Distrito Especial amerita que el Dane aclare las cifras de población existente tanto en zona urbana como rural. “El Director Nacional de esa entidad conoce de esta solicitud que hoy hace el Concejo, pero no vemos determinaciones”, advirtió.



El concejal Henry Peláez Cifuentes considera como grave la situación para Cali y el Valle que desde Bogotá se hagan proyecciones e inversiones sociales bajo unas estadísticas equivocadas del Dane.



Para el Concejal Carlos Andrés Arias Rueda, ese resultado del Censo para Cali no corresponde, porque contrario a las estadísticas, la población crece y eso lo revela las obras de infraestructura que se proyectan en Cali. “Si nos quedamos con ese número de habitantes censando 1'900.000 personas cómo se afectarían las políticas públicas y las transferencias por el Sistema General de Participación y otros subsidios”, enfatizó.