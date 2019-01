El Valle espera más recursos desde la Nación

Para la gobernadora, Dilian Francisca Toro, la cifra contemplada en el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional, que empezará a discutirse en febrero, no se compensa con los aportes que hace este departamento.

En el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional se proyecta para el Valle 49,2 billones de pesos.

“Están hablando de 49 billones de pesos con todos los recursos, tanto los nuestros como lo de ellos y, realmente, no es la expectativa que tenemos en el Valle del Cauca, después de que nosotros le generamos al Gobierno Nacional el 9,8, casi 10 por ciento, del Producto Interno Bruto y eso tiene que verse reflejado en la inversión que se hace en nuestra región, en nuestro departamento”, dijo la mandataria durante la audiencia pública de Planeación Nacional donde se presentó el Plan Plurianual de Inversiones en temas como vías.



“Vamos a hacer una evaluación durante toda esta semana para el viernes pasarle a la Dirección de Planeación lo que nosotros pensamos y, lo que creemos, es que no está siendo coherente con lo que nosotros aportamos y lo que le van a dar al Valle”, agregó la Gobernadora.



Para el subdirector general territorial de Planeación Nacional, Diego Dorado, la construcción del Plan de Desarrollo busca identificar las inversiones y recoger las inquietudes de los territorios.



“Esos análisis los haremos, revisaremos en nuestra matriz cómo están los recursos; revisaremos los criterios para ver si, en efecto, se pueden subir un poco más o no, pero, en principio, el dato que nos ha dado teniendo en cuenta todas las variables y consideraciones anteriores es de 49,2 billones para el Valle”, dijo Dorado.