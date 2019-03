El Plan del Valle para enfrentar el cambio climático

En 1,5 grados centígrados aumentará la temperatura del Valle del Cauca en 20 años y donde más se sentirá ese calor será en el norte del departamento, en especial en Cartago y durante los meses más lluviosos del año se incrementarán aún más las precipitaciones, si hoy caen 300 milímetros por mes, esa misma cantidad caerá solo en tres aguaceros.

Y los meses secos serán aún más secos. Estos datos salen de la investigación adelantada para formular el Plan Integral de cambio Climático para el Valle del Cauca que ya está listo.



Andy Jarvis, director del área de análisis de políticas del CIAT, dijo que lo importante ahora es aplicar este Plan, que se tenga en cuenta en los POT y en la formulación de los Planes de Desarrollo Regional y locales.



“Sabemos que el clima cambia, que aumenta la temperatura, que las lluvias serán intensas, pero hay muchas cosas que no sabemos. ¿Cómo reaccionarán los ecosistemas? No sabemos si el páramo se acaba. El peligro es la incertidumbre”, advirtió Jarvis.



El estudio se realizó bajo un escenario optimista. Al 2040 tanto el Parque Natural Farallones y el Páramo de El Duende no tendrán las condiciones climáticas que requieren estos ecosistemas.



La cobertura actual de El Duente es de 269,6 hectáreas, la cobertura futura será de 10 hectáreas; en el caso de Los Farallones se tiene una cobertura de 1.847,9 hectáreas, en el futuro serán 1.236 y en el páramo de Las Hermosas se pasará de una cobertura de 52.995 hectáreas a 19.380.



Una de las especies más afectadas por los cambios en los páramos serán los anfibios.



“Si no hacemos nada, si no se toman medidas la temperatura aumentará 1,5 grados centígrados, las precipitaciones serán más intensas, podría aumentar el chikunguña y tendremos menos páramos”. dijo el director de la CVC, Rubén Darío Materón, quien destacó el trabajo que ya empezó a realizarse en el Páramo de Barragán donde se trabaja en el repoblamiento de frailejones, especie vital para la producción de agua.



Las principales cuencas con pérdida en producción hídrica, como consecuencia del cambio climático será la subzona hidrográfica de los río Tuluá y Morales; la parte alta de las subzona de los ríos Amaime y Cerritos y la parte alta de la subzona de los ríos Cajambre, Mayorquín y Raposo.



Las subzonas de los ríos Guadalajara, San Pedro, Guabas, Sabaletas y Sonso, así como la parte baja de las subzonas hidrográficas que drenan al Pacífico, por el contrario, ganarán en producción hídrica, situación que también puede ser riesgosa.



De acuerdo con el estudio, los municipios con mayor grado de vulnerabilidad en recurso hídrico, frente al cambio climático, serán Jamundí, Cali, Yumbo, Pradera, Palmira, Restrepo, Calima, Bufa, Tuluá, Obando, La Victoria, La Unión, Roldanillo, Toro y Ansermanuevo.



Ese cambio climático también incidirá en la salud. Producto de las altas temperaturas el Aedes aegypti, el vector causante del dengue, el zika y el chikunguya encontrará sitios idóneos para su reproducción. Aparecerá en zonas donde hoy no está y se intensificará donde hoy hace presencia. Los más afectados serán Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Pradera, El Cerrito, Florida, Calima, El Águila, El Cairo, Riofrío y Trujillo.



Esta investigación liderada por la CVC y que contó con el acompañamiento técnico del CIAT y el apoyo de la gobernación del Valle, Ideam, Codeparh, Universidad del Valle y Parques Nacionales Naturales también identificó 21 medidas que deberán implementarse para contrarrestar los efectos del cambio climático.



Plantea la restauración ecológica de ecosistemas de páramos, recuperación de suelos, restauración de áreas protectoras en zonas de captación de agua; crear parcelas de monitoreo en los páramos; monitoreo de especies asociadas a ecosistemas de páramo con alta vulnerabilidad; contar con un observatorio regional de cambio climático; recuperar suelos degradados en la ladera; restaurar suelos para uso agrícola, control de vectores y mejorar la red hidrométrica de las cuencas.