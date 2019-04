'El duelo nos hizo familia, el camino nos hará hermanas': Niña Errante

'Niña Errante' de Rubén Mendonza guinista y director, fue la cinta que abrió el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, que se llevó a cabo el mes pasado contando con reparto de Sofía Paz Jara, Carolina Ramírez, Lina Marcela Sánchez y María Camila Mejía está en las salas de cine del país.

En la cinta se cuenta la historia de cuatro hermanas que deciden afrontar el reto de ser mujer con diferentes edades, entre ellas está Ángela, una de las hermanas, cuya madre murió durante el parto, acaba de perder a su padre en un accidente de moto. Ahora es una niña huérfana, una niña errante, una niña que no es de nadie pero de la que alguien debe hacerse cargo.



En este sexto largometraje de Mendoza, que ha sido galardonada en Estonia y Málaga las hermanas no se conocían y en el entierro conoce a sus tres hermanas, todas rondando los 30 años, y quienes tampoco se conocían entre sí. Ángela reconocerá con cada una de sus hermanastras en un viaje que emprenderán y que será su hogar, la feminidad, la sensualidad, los misterios del placer y del dolor, el cuerpo, la piel, el quitarse la ropa, y la desgracia y el reto de ser mujer en estas tierras.



"No hay morbo tras la mirada de una niña que descubre en sus hermanas, tan distintas todas ellas, el rasgo común de la fortaleza y una particular manera de independencia", expresa Mendoza.



En Niña Errante se verán paisajes del país, entre ellas del Valle del Cauca, como San Cipriano, corregimiento cercano a Buenaventura, en las conocidas "brujitas", medio de transporte por medio de una motocicleta que se utiliza en esta zona y que va por las líneas del tren.

¿Qué se encuentra en 'Niña Errante'?

La película susurra, como los pensamientos y los sueños de Ángela. Susurra libertad, miedos, curiosidad, dolor, pérdida, ganancia, desarraigo.



“Había que mediar las emociones, eso fue clave. Yo hago el trabajo de transmitirlas, pero quienes ponen la cámara de una u otra manera colaboran en magnificar lo que se ve”, asegura Sofía Paz, protagonista de Niña Errante.

Es el camino, es el cambio inevitable y necesario. Hay mucha admiración y mucho respeto por la mujer en esta road movie que es una especie de viaje iniciático hacia ese territorio fascinante y por descubrir, el del propio cuerpo, su inmensidad, sus límites y sus posibilidades de volverse cárcel o territorio fértil para la libertad.



