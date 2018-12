El Dagma envió animales silvestres a Antioquia

Una babilla, 19 tortugas hicoteas y tres boas constrictor fueron algunos de los animales silvestres llevados a su nueva hábitat por la Corporación Autónoma Regional Río Negro Nare (Cornare).

Cornare los recibió y se encargó de elegir el lugar o ecosistema para liberarlos.



También se enviaron dos titis león, seis monos maiceros o carinegros y una taira. En este caso estos animales fueron reubicados en el parque temático Hacienda Nápoles ubicado en Puerto Triunfo, Doradal.



Según el grupo de Fauna Silvestre del Dagma, la autoridad ambiental de la ciudad, la mayor parte de estos animales se encontraban en el hogar de paso, en procesos de recuperación y rehabilitación y otros fueron trasladados del Refugio de Villa Lorena.

Algunas de las especies silvestres enviadas a Antioquia. Foto: Cortesía alcaldía de Cali



La babilla fue rescatada y capturada del Lago La Babilla, al sur de Cali. Se argumentó que en la actualidad hay varias en este sitio y que el Lago no cumple con las características adecuadas para su permanencia al no proveer la alimentación suficiente.



El Dagma también argumentó que el territorio no es el adecuado y que representan un riesgo para la comunidad del sector.