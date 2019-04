El Concejo se quedó a la espera de siete políticas públicas

A ocho meses de que termine la gestión de la actual Administración Municipal, solo tres de las 14 políticas públicas contempladas en Plan de Desarrollo ‘Cali progresa contigo 2016-2019’ hacen curso en el Concejo.

“Se incumplió dicho Plan porque muchas secretarías no tienen previsto elaborar dichos programas en lo que resta del 2019”, advirtió la concejal María Grace Figueroa.



La concejal indicó que la Política Pública de Vivienda y Hábitat está aprobada, y dos más hacen curso en el Concejo, la Política Cali Afro y la Política LGTBI.



La Política Pública Cali Afro para los próximos 10 años, como un reconocimiento a los derechos de una población que se estima superaría más del 60 por ciento de los habitantes de la ciudad, ya surtió la participación ciudadana.



Pidieron que cuando se surtan todos los trámites para dar paso a Cali Distrito Especial, Deportivo, Turístico, Cultural, Empresarial y de Servicios, no vayan a segregar a la población negra. También reclamaron mayor cobertura para sus expresiones culturales, las de mayor tradición como el Petronio Álvarez y San Pacho y promoción a la medición ancestral y tener en cuenta el enfoque diferencial.



Fredy Gustavo Cabezas, presidente de la Federación de Colonias del Pacífico, con sede en Cali, pidió mayor inclusión a la población afro que habita en la zona rural



La Política Pública de Seguridad, está pendiente, al igual que la de Plan de Inclusión de Recicladores a la política formal de aseo, la de Participación Ciudadana y la Política Pública para la Libertad de Cultos y la de Turismo y la de Cultura de Paz.



La concejal Alexandra Hernández descartó que se puedan aprobar más políticas públicas por que solo restan dos periodos ordinarios para este Concejo. Una de las que lamentó fue la del bilingüismo, con gran avance en el gobierno anterior, pero que no logró estar lista en el actual mandato.



En el caso de la política pública para adoptar el bilingüismo en la ciudad, la concejal Figueroa indicó que, según la secretaria de Educación, Luz Elena Azcarate, el documento no tuvo respaldo económico desde la Dirección de Hacienda.



El secretario (e) de Educación, César Ocoro, dijo que el proceso cumplió con todas las acciones, incluso, que se hicieron observaciones desde otras secretarías y que estaban a la espera del visto bueno de Planeación Municipal para concretar el documento que vendría al Concejo en lo que resta del año 2019.



El costo de esa política pública de bilingüismo podría superar los 100.000 millones de pesos.

“No contar con ese instrumento es arriesgar a nuestros bachilleres y futuros universitarios al fracaso”, dijo el concejal Henry Peláez.



La meta es tratar se sacar la del bilingüismo en los que resta del año.



“No podemos seguir en esa tendencia porque así mismo será el trato de Planeación Nacional, que nos mide por los indicadores que cumplamos acorde a la metodología central”, dijo la concejal Hernández.



El concejal Juan Carlos Olaya dijo que estaba lista, pero faltaban los recursos.



La Política Pública Rural también se quedó sin formular, según el Concejo. La directora del Dagma, Claudia María Buitrago, advirtió sobre un conflicto socio ambiental en la ruralidad.



“Y no podemos olvidar que las políticas se construyen con la comunidad y para la comunidad”, precisó la funcionaria.​