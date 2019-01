El caleño en las 'grandes ligas' de las prótesis biónicas

Hoy es el CEO (ejecutivo en jefe) de Human Assistive Technologies (HAT), con sede en México. En los dos eventos de IEEE (International Conference on Cyborg and Bionic Systems) ha compartido con los especialistas de esas tecnologías de Japón, Estados Unidos, Alemania, China e India.

En ese mundo de lo biónico y los cyborgs (parte humanas y parte máquinas), el ingeniero biomédico Álvaro Ríos Poveda es el único latinoamericano.



Este caleño ha sido invitado a las dos cumbres de desarrollos de tecnologías para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidades en países en vías de desarrollo.



Bachiller del colegio San Juan Berchmans de Cali, es ingeniería electrónica en la Universidad Javeriana, cuenta con estudios de maestría y doctorado en ingeniería biomédica.



IEEE es la organización profesional técnica más grande del mundo dedicada al avance de la tecnología en beneficio de la humanidad, campo dominado hasta el momento por Japoneses y alemanes.



Los asistentes cubren diversos temas de investigación de vanguardia e innovación en sistemas ciborg y biónicos, los cuales se experimentan desde la fusión híbrida de elementos orgánicos y biológicos.

Álvaro Ríos Poveda, ingeniero y biomédico, en cumbre de especialistas. Foto: Archivo particular

Ríos, cofundador de la Asociación Colombiana de Biomédica, vinculado al capítulo Gate de la Organización Mundial de la Salud, tiene como misión propia y de HAT, la calidad de vida de millones de personas que hoy sufren algún tipo de discapacidad, son discriminados y no tienen acceso a la tecnología.Se sustenta en el objetivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por las Naciones Unidas en 2006, la cual pretende “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.



El gusto por la biónica empezó en Ríos desde su infancia cuando vio la serie de televisión ‘El Hombre Nuclear’, con título original de ‘The six million USD man’, en la cual se reemplazaban con sistemas biónicos varios miembros de un astronauta tras un accidente.



Así, Ríos se apasionó por sistemas biónicos, prótesis mioeléctricas y prótesis neurales. En 1996 desarrolló un sistema protésico que les permita a los pacientes mayor funcionalidad y que les sea accesible.



En 1997 el investigador dio paso al primer sistema de realimentación de la prótesis, que fue presentado en el Congreso Mundial de Ingeniería Biomédica de ese año en Niza Francia.



En 2002 en New Brunswick, Canada, publicó el trabajo ‘Prótesis mioeléctricas con comentarios sensoriales’.



Ríos, docente de la Universidad Lasalle y Anahuac de México, explica que las extremidades protésicas que pueden controlarse con el “pensamiento” son una promesa para la discapacidad, pero sin la retroalimentación de las señales que regresan al cerebro, puede ser difícil alcanzar el nivel de control para realizar movimientos precisos. Al conectar un sentido del tacto de una mano mecánica directamente al cerebro, puede lograrse una restauración de la función del miembro amputado por medio de las prótesis de manera casi natural”



Un 15 por ciento de la población mundial (más de mil millones de personas) vive con algún tipo de discapacidad, motora, visual, auditiva o cognitiva. Los trabajos de Ríos están en el área de discapacidad motora, donde está el 25 por ciento de los pacientes y específicamente en buscar soluciones a los amputados, un 5 por ciento de la población con problemas motores.