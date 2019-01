Autoridades, tras pista de responsables por crimen de joven en Cali

Quien asesinó a Lady Johana Morales no quería que nadie encontrara su cuerpo, luego de arrojarlo al canal Sur de aguas residuales, conocido como CVC, que desemboca en el río Cauca, en zona del corregimiento Navarro.

Esa era la intención después de ser asesinada de seis heridas por arma cortopunzante. Pero no es claro si hubo uno o más participantes en el crimen.



El cadáver fue envuelto en una especie de malla metálica con un tronco para que se hundiera sin la posibilidad de salir, de nuevo, a flote. No obstante, el cuerpo de esta joven, que iba a cumplir 26 años, no tenía ninguna señal de tortura ni tampoco mostraba amputación alguna o pérdida de órganos como sus ojos, como en un comienzo declararon algunos allegados de la víctima que desapareció el pasado 28 de diciembre y cuyo cuerpo fue hallado el 2 de enero.



“Medicina Legal nos ha confirmado, a través de la Fiscalía General de la Nación que el cuerpo no presenta ninguna señal de tortura como fue inicialmente reportado en algunos medios de comunicación”, dijo ayer el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Andrés Villamizar, al tiempo que anunció que la recompensa por hallar al culpables o los culpables de este asesinato que, por ahora, se está manejando como feminicidio (por su condición de género) subió hasta 55 millones de pesos. La Alcaldía ofreció hasta 40 millones a quienes den informes para capturar a los responsables, cifra que se sumó a los 15 millones que la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ofreció en esta semana.

El funcionario añadió: “Todas las afectaciones al cuerpo, más allá de las heridas por arma cortopuzante que ocasionaron su muerte, son producto del proceso de descomposición. No es cierto que le hayan sacado los ojos, ni que le hayan amputado ninguna parte y, hasta el momento, no hay señal de abuso sexual”. A su vez indicó que “no hay evidencia de ningún tipo de amputación del cuerpo, el cual fue encontrado entero”. Explicó que por el avanzado estado de descomposición, las señales de deterioro se hicieron más evidentes, teniendo en cuenta que el cadáver permaneció sumergido en el agua residual. “Lo que sí se presentó fue un esfuerzo del homicida de ocultar el cuerpo, poniéndole un peso, una especie de lastre (...) que hizo que se sumergiera en el Canal de la CVC donde fue encontrado”.



En este consejo de gobierno, realizado ayer, participó Carlos Mauricio Escobar, director seccional de Fiscalía en Cali, quien sostuvo: “Seguimos en investigación con todos los protocolos y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder esclarecer este caso. Sobre sospechosos se tienen ciertas personas que estamos investigando”.



El arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, calificó el crimen de Lady como “un hecho espeluznante que demanda nuestra voz, presencia y movilización solidaria, junto a la horrenda cadena de asesinatos, sobre todo de mujeres y niñas, como, tristemente, se ha dado en estos albores del 2019, en Cali y en el país”.



La gobernadora del Valle reiteró el repudio contra este y todo hecho que atente contra un ser humano. El año pasado, la Gobernación reportó más de 30 feminicidios en el departamento.

CALI