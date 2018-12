Descartan toma de rehenes en irrupción en supermercado 

La Alcaldía de Guacarí desmintió una toma de rehenes en el supermercado Max x Menos de esta localidad del Valle, en la noche del sábado pasado, luego de que delincuentes habrían ingresado al local comercial, cuando los empleados se disponían a cerrarlo.

Pero no es claro si hubo un robo o no. Las autoridades investigan el caso por el cual harán una verificación de las cámaras de seguridad en el lugar de este establecimiento.



No obstante, la Policía del Valle señaló que no se conoce denuncia sobre esta confusa irrupción en el supermercado a eso de las 8:30 de la noche del sábado.



El hecho se registró en la calle 5 # 5-61 de Guacarí.



La Alcaldía de Guacarí añadió que por acción de la Policía se impidió que la situación se agravara.



CALI