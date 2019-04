Proyecto de reubicación pudo haber salvado más de 20 vidas en Cauca

El gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo, aseguró que en varias ocasiones se advirtió del peligro de vivir al borde de la Vía Panamericana y se firmó un contrato, el cual se cumplió.



Según el mandatario, la tragedia en la vereda Portachuelo, municipio de Rosas, donde hasta el momento se reportan 22 personas muertas y otras 9 desaparecidas, puedo evitarse.

El gobernador Campo explicó que desde el municipio se habló hace un tiempo de reubicar estas personas, cuyas viviendas están ubicadas en una ladera a orillas de la vía Panamericana.

“Existe un contrato con el Fondo de Adaptación que ya tiene un tiempo bastante largo donde efectivamente se busca la reubicación de estas viviendas. Este contrato tiene total incumplimiento. Además de ello, hay de parte de la alcaldía municipal de Rosas el ofrecimiento de un albergue en la vereda Ufugú, aproximadamente a media hora del sitio”, explicó Campo.

Existe un contrato con el Fondo de Adaptación que ya tiene un tiempo bastante largo donde efectivamente se busca la reubicación de estas viviendas. Este contrato tiene total incumplimiento. FACEBOOK

TWITTER

En opinión del Gobernador, el alcalde de Rosas, Jesús Díaz no tiene responsabilidad de lo ocurrido, pues tuvo las pertinentes medidas preventivas.



“El alcalde no tiene contratos de reubicación, con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo se adelantó una serie de conversaciones, levantamientos de actas con la comunidad donde no solo se manifiesta la zona de inestabilidad donde están viviendo, sino que se necesitaba buscar un sitio diferente, y por eso el alcalde ha hecho el ofrecimiento en la Ufugú, donde hay un albergue establecido”.



Sobre las razones de por qué los pobladores se niegan a trasladarse, Campo dice que la gente de esta zona, en su mayoría cultivadores de café, quieren permanecer cerca de sus pequeñas parcelas.



“Inclusive aún la gente quiere que se les genere posibilidades allí mismo en ese sector. Con Ingeominas claramente se puede ver que toda esa franja es inestable y es muy difícil, por no decir imposible de que la ubicación sea allí mismo, necesariamente toca ir a otro sitio y mirar las soluciones, lo que son las unidades productivas porque entiende uno también desde la parte humana, querer estar cerca de su parcela de pancoger y de cultivo de café”, anotó.

Jonathan Malagón viajó en el día de ayer al sitio de la tragedia para dar soluciones y respaldar el apoyo del Gobierno Nacional con la población de Rosas. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO



El presidente de la República, Iván Duque, se trasladó a la zona y dijo que su Gobierno corregirá las fallas al proyecto del Fondo de Adaptación del año 2015, firmado por su entonces gerente, Germán Arce, para la construcción de 92 viviendas en esta población.



“Cuando se identificó al comienzo de nuestro Gobierno esta situación, eso nos ha permitido denunciar el mal comportamiento del contratista y rápidamente con el Fondo de Adaptación empezar en los próximos meses ese proyecto de 92 viviendas”, dijo el mandatario de los colombianos.

Hay que tener en cuenta que esta es una comunidad que ha sido afectada por la falla del Romeral, una falla geológica que pasa constantemente facturas ante fenómenos hidroclimatológicos FACEBOOK

TWITTER

“Hay que tener en cuenta que esta es una comunidad que ha sido afectada por la falla del Romeral, una falla geológica que pasa constantemente facturas ante fenómenos hidroclimatológicos y las soluciones que estamos buscando son, justamente, para adaptarnos a esos retos y para que la comunidad puedan salir de las zonas de mayor riesgo”, agregó Duque.



El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Jonathan Malagón informó que la Caja de Compensación Familiar del Cauca (Comfacauca) será la encargada de construir 40 viviendas urbanas y las 15 rurales de las familias que están reportadas en el Registro Único de Damnificados.



Según Malagón, la construcción de las viviendas corresponde a uno de los 124 contratos que hacen parte del Fondo de Adaptación "Comfacauca, que no tiene ningún tipo de tacha, que todos los proyectos que han ejecutado lo han hecho de manera exitosa." señaló el ministro en una entrevista radial.



Así mismo, la Unidad de Gestión del Riesgo ha dispuesto un subsidio de arriendo de 250 mil pesos mensuales para las víctimas.



Sobre los señalamientos que se han venido haciendo sobre que era una tragedia que se veía venir, el personero de Rosas Javier Ibarra recordó que el municipio está ubicado sobre la falla El Romeral, por lo cual sería irresponsable hacer tal afirmación



“Es una zona inestable, las autoridades habíamos estado realizando labores de concientización para buscar que la gente migrara de este sector”, dijo el funcionario.



Edgar Ortiz, director del Fondo de Adaptación, explicó que las 92 casas debieron entregarse en noviembre de 2016. Pero, las administraciones hicieron una prórroga de 18 meses, pasando a establecer la fecha de entrega para agosto de 2018.



“Cuando vemos la situación nosotros, vemos que el contrato solo había avanzado un 20%, es decir se había hecho cimentación y algunos muros, pero el resto quedó totalmente abandonado”, indicó.

Cuando vemos la situación nosotros, vemos que el contrato solo había avanzado un 20%, es decir se había hecho cimentación y algunos muros FACEBOOK

TWITTER

Ortiz, señaló que, inmediatamente conocida la situación, se ordenó una visita al sitio y una reunión en la que se les explicó, a los pobladores, al alcalde y personero las condiciones en las que estaba el contrato y que por ello se debería adelantar un proceso jurídico.



“El jueves 24 de abril está citado Coldiseños con el interventor y también hemos invitado a la procuraduría y contraloría a quienes les rendimos noticias de este proyecto que encontramos colapsado para que nos acompañen en una mesa en cumplimiento al contratista donde tendrá que junto a la Compañía de Seguros indicarnos qué va hacer para que podamos nosotros recuperar esos anticipos que se le dieron y poder nosotros tener disponibilidad del lote”, dijo.



El gerente explicó que el contrato inicial estaba previsto por 4.279 millones de pesos, y hoy asciende a 5.068 millones.



“La adición que le hicieron a ese contrato fue para construir una PTAR (planta de tratamiento de aguas residuales), que no estaba contemplada en el proyecto inicial y para hacer un muro de contención”, indicó.



Ortiz que lleva ocho meses en el cargo, mencionó a GLG ingeniería y Codiseños ltda como las empresas que habrían incumplido, y advirtió que desde el fondo de adaptación no se van escatimar esfuerzos para que la empresa se haga responsable de lo ocurrido.

Labores de rescate de 22 muertos por alud que arrasó varias casas en Rosas, Cauca. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO



El deslizamiento de tierra se presentó hacia las 3 de la mañana de este domingo en la vereda Portachuelo, zona rural de Rosas, cuando la mayoría de pobladores dormían.



Las fuertes lluvias que duraron más de cinco horas sepultó seis viviendas y hasta la noche de este domingo se reportaron 17 muertos, pero en el transcurso de este martes se han rescatado otros cuatros cuerpos, al parecer de una misma familia.



El drama de estas familias continúa, como el caso de Elmer Bolaños que perdió a ocho de sus familiares en esta avalancha y hasta el momento solo ha encontrado a tres.



“Les pedimos al Gobierno, a la alcaldía que se manifiesten con maquinarias para poder encontrar a los seres queridos antes que nos coja la tarde y pueda llover”, pidió el poblador.



La comunidad denuncia a que los gobiernos nacional, departamental y municipal pese a que habían prometido que temprano llegarían a la zona, pero no cumplieron, por tanto ellos mismos desde que asomaron los primeros rayos de sol, se han encargado de buscar a sus familiares.



POPAYÁN.