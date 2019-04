¿Cuándo un policía debe sacar su arma?

Al tiempo que la Policía Nacional adelanta una investigación interna sobre la conducta de uno de los carabineros que el pasado Viernes Santo desenfundó su arma de fuego y apuntó a un grupo de personas que estaba en uno de los caminos de ascenso al cerro Tres Cruces, en Cali se mantenía la controversia sobre cuándo un uniformado de la Fuerza Pública debe sacarla.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, de Cali, Andrés Villamizar, se puede sacar “únicamente cuando el policía siente que está en riesgo su vida”.



Es así que el mismo comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Hugo Casas, insistió en calificar lo ocurrido como un hecho reprochable. No obstante, el secretario Villamizar sostuvo que también es “necesario adelantar la investigación porque hay que respetar el debido proceso y escuchar a la contraparte la explicación sobre el incidente”.

De acuerdo con la Alcaldía de Cali y con la Gobernación del Valle, fue bastante grande el riesgo de algún disparo en medio de la tensión por un altercado ese Viernes Santo entre algunos ciudadanos que estaban en inmediaciones de uno de los dos cerros tutelares de la capital vallecaucana.



En la misma Policía Nacional indicaron que cuando un uniformado a cargo de garantizar la seguridad en las ciudad o inclusive, al perseguir a un delincuente y enfrentarse, en caso tal, de que este último le dispare, el uso del arma o no no es discrecional, sino es basada en la misma ley y normas de la institución.

El artículo 3 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), mediante la resolución 34/199, de 17 de diciembre de 1979, establece: "Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas".



Así mismo, en el apartado C sobre este artículo se indica: "El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca delincuencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas, y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas".



