Críticas a política de atención de infancia y adolescencia

La política pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de Cali no salió bien librada, la gestión fiscal fue calificada como desfavorable por parte de la Contraloría Municipal.

Según la Auditoría Especial Intersectorial Articulada, para la vigencias 2017, con corte al 30 de junio del 2018, la Administración Municipal no había formulado proyectos y programas especiales para la atención de los niños dirigidos a garantizar su protección integral.



“Con respecto a primera infancia, actualmente se cuenta con la atención integral y gratuita de 6.889 niñas y niños menores de cinco años, mujeres gestantes y madres lactantes en 103 Centros de Desarrollo Infantil CDI-NIDOS y unidades de servicios, en modalidades institucional y familiar en los territorios más vulnerables de la ciudad”, señaló la secretaria de Bienestar Social, Betsy Carolina Campo.



Para esta evaluación se tomaron en cuenta los componentes de control de gestión, control de resultados y control financiero.



“Lo que existe se reduce a una oferta de bienes y servicios relacionados con los contenidos específicos del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 y no de la Política Pública”, indicó el informe de la Contraloría.



De acuerdo con la auditoría, el municipio no cuenta con información consolidada respecto a los recursos asignados y ejecutados en desarrollo de esta política pública que permitan conocer, con certeza, la inversión por cada grupo poblacional.



El 71,35 por ciento de los recursos provienen del Sistema General de Participaciones; 21,23 por ciento de recursos propios y un 7,42 por ciento de otros recursos.



“No hay una mesa institucional que lidere y coordine el desarrollo de la Política Pública a través de la cual se impartan lineamientos sobre como incorporarla a los planes, programas y proyectos de los distintos sectores, además que no se observa la participación ciudadana en la fase de implementación de la política”, señala el ente de control.



‘Cali municipio responsable y amigo de los niños, niñas y adolescentes’, así es como figura la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2015-2024.



“Se pudo establecer que ésta no es un instrumento transversal a los sectores responsables de su implementación. De igual manera se evidenció que entre los distintos sectores no se cuenta con procesos de interacción, comunicación y retroalimentación”, indica el informe de la Contraloría.



La auditoría señala además, que el municipio no tiene la claridad respecto a la responsabilidad en el manejo de la información referente a la implementación de esta Política Pública.



“En el municipio de Cali se cumple con deficiencias la atención integral de la primera infancia, infancia y adolescencia”, dijo el contralor de Cali, Diego Mauricio López.



La secretaría de Bienestar Social trabaja en dos proyectos, el de los Hogares de Paso que ejecuta en la actualidad y que va hasta el 31 de diciembre, ahí se brinda atención integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de diferentes vulneraciones de derechos entre los cuales se encuentra la violencia y el abuso sexual.



El segundo es un proyecto para la prevención de la violencia sexual en niños y adolescentes que se implementará a partir del 2019.



“Con los hallazgos identificados por la Contraloría, desde la decretaría de Bienestar Social se liderará la construcción sectorial de un plan de mejoramiento en pro de cerrar estos hallazgos, y liderará el seguimiento periódico del mismo, velando por la plena atención y garantía de los derechos de los ciclos vitales que se incluyen en la política pública municipal”, dijo la secretaria de Bienestar Social.



“Así mismo, se adelantarán las acciones pertinentes para que dicha política pública incida en el próximo plan de desarrollo municipal 2020-2023 que defina la próxima Administración Municipal y se garanticen los recursos para su implementación en cuatro años más”, agregó la funcionaria.