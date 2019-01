Corre el debate por las medidas para el uso de motocicletas en Cali

La aplicación de medidas en la circulación de motocicletas puso a correr los comentarios a favor y en contra en Cali.

La Administración municipal argumenta que no son medidas nuevas, sino que se aplican cada año por seguridad vial.



En la lista está el decreto 44120.10,20 0073, suscrito por la alcaldesa encargada de la ciudad, Lina María Sinisterra, según el cual, durante seis meses se prohíbe la circulación del acompañante hombre en moto cuya edad sea mayor de 14 años, las 24 horas de todos los días.



Argumenta que según el Observatorio de Seguridad de la Secretaría de Seguridad, empleando registros de la Fiscalía, entre marzo y octubre de 2018, el 63 por ciento de hurtos cometidos en motos fueron con acompañante (2.172 de 3.430 casos).



Organizaciones de motociclistas indicaron que se afectan a usuarios para ir a sus empleos o en actividades de familia. Miembros de la Asociación de Empresarios del Motociclismo (Asemotos) manifestaron que no rechazan controles, pero también los esperan para conductores de otros vehículos.



La medida tuvo su debate jurídico. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, en sentencia del 18 de octubre de 2017 declaró la nulidad del decreto del 27 de junio de 2008, que restringía al acompañante hombre. Señaló que se “vulneró el criterio de la transitoriedad en razón de su vocación de permanencia en el tiempo, lo cual contraría el vínculo entre las libertades y derechos fundamentales”.



El decreto se sustenta en que “la ley le ha conferido funciones al Alcalde para dictar medidas de restricción y vigilancia de la circulación de las personas por vías y lugares públicos”. La tarea será de la Policía.



De la prohibición se excluyen a organismos de seguridad y de emergencias; de Tránsito, empresas de seguridad privada y personas con discapacidad.



Los infractores serán sancionados con pagos de hasta de dos salarios legales mínimos mensuales.



Otro decreto limita en todo horario la circulación de pasajeros de menores de 10 años.



El secretario de Movilidad de Cali, Juan Carlos Orobio, explicó que es una medida de protección porque los cascos no son aptos para cráneos de niños.



Así mismo, se limita la circulación de motos de 1 a 5 a. m., jueves, viernes, sábado y domingo, que marcan la mayor accidentalidad en Cali. De 13.000 accidentess, las motos aparecen en 6.000, dijo Orobio.



CALI