Concierto de Óscar D' León con arpa y al aire libre en Cali

El cantante venezolano, invitado especial del Salsódromo en la apertura de la 61 Feria de Cali, no se le arrugó a cantar con el acompañamiento de arpa.

Óscar D' León llegó el miércoles a un conversatorio convocado por el Museo Jairo Varela, dirigido por Cristina Varela, hija del maestro de la salsa.



Allí compartió el diálogo también con el escritor y director artístico del Museo, Umberto Varela.



Luego De León se le midió a cantar con acompañamiento de arpa. Y no podía faltar su éxito Llorarás, de su autoría: "Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más, rumbera"

El Faraón de la Salsa, La Leyenda, El Sonero del Mundo, El Bajo Danzante y El León de la Salsa sacó el as llanero al cantar Muchacha de ojazos negros, el inolvidable tema de su compatriota Juan Vicente Torrealba: Muchacha de ojazos negros no puedo vivir sin ti escucha vida mía llevo una pena en el alma que crece lentamente desde el día en que te vi".



Umberto Valverde dijo que eso refleja la versatilidad del artista.

El miércoles 26 de diciembre fue la audición 'Temática la mujer en la salsa'; con la presencia de la directora de la Feria de Cali, Luz Adriana Latorre.



También se adelantó un conversatorio sobre 'La industria cultural salsera', con Irma Restrepo; luego el Concierto en tarima: 'Tributo a la mujer de la salsa caleña' con Linda Caldas, Betty Kaar, Carmen González, Gissel, Claudia La Gitana, Adriana Vasco, Francia Elena, Karol Roldán y Benicia Cárdenas. Como presentador estuvo Benhur Losada.



El pasado fin de semana la ministra de Cultura, Carmen Vázquez, visitó el Museo que lleva el nombre del más grande músico popular de la salsa y el Pacífico colombiano.



Vásquez tuvo un contacto con La Memoria de la Salsa en Cali, "el único lugar que exalta la memoria de Jairo Varela y de toda la salsa caleña, desde una perspectiva cultural, no como rumba, sino como investigación