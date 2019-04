La jugada de Jenny Ambuila para pagar casa por cárcel en un condominio

Jenny Lizeth Ambuila, la joven detenida con su padre, Ómar Ambuila, jefe de control de carga en la Dian de Buenaventura, por no sustentar millonarios recursos, entre otras cosas, con los que ha comprado carros lujosos como un Porsche y un Lamborghini, avaluados en más de 1.000 millones de pesos, interpuso una acción de tutela.

Lo hizo junto a mamá, Elba Chará, ante el Juzgado Décimo Administrativo de Oralidad de Cali en contra de los propietarios del apartamento del exclusivo barrio Ciudad Jardín del sur de Cali donde la familia reside. Así mismo, hay una querella contra la estación de Policía La María, en el sur de la capital vallecaucana.



La tutela fue interpuesta, según Jenny Ambuila, motivada porque le impidieron ingresar a la vivienda luego de que el juez que lleva el proceso le concediera la medida de detención domiciliaria tras haberle imputado cargos por ser parte de una presunta red de corrupción y contrabando en la Dian del puerto marítimo vallecaucano.

El juzgado negó la tutela, pero el abogado de Jenny Ambuila acudió a una acción de protección al domicilio que deberá ser resuelta por la inspectora de Policía Urbana Categoría Especial Stella García Quintero. A las 2 de la tarde de este miércoles 10 de abril se realizará la audiencia para que se tome una decisión al respecto. En este caso, la joven Ambuila es representada por la abogada Cindy Vanessa Martínez Cobo.

El conjunto residencial no le permitió el ingreso a la joven al apartamento por el no pago de dos meses de arriendo.



Miguel Ángel Sánchez, abogado de los dueños del apartamento, dijo que "dentro del último plazo de este contrato de arrendamiento la familia Ambuila incumplió dos cánones de arrendamiento" y también tiene una deuda por servicios públicos desde el año pasado.



De hecho, las Empresas Municipales de Cali (Emcali) cortaron los servicios del inmueble. "Estas fueron las verdaderas razones por las cuales se pidió la casa, no por la situación legal de la familia", dijo el abogado.



El fin de semana, EL TIEMPO reveló audios de conversaciones en las que los padres de Jenny Ambuila discuten sobre la exposición que ella hace de sus lujosos bienes en redes sociales.

Esta es una de las imágenes de Jenny Ambuila en el carro de alta gama. Foto: De la Fiscalía

Las imágenes de Jenny Ambuila, hija de Ómar Ambuila y Elba Chará, exhibiendo sus vehículos de marca Lamborghini y Porsche, y mostrando sus compras permanentes en las tiendas más costosos de Estados Unidos, siguen aún causando indignación en buena parte del país y especialmente en su ciudad de origen, Buenaventura, una de las ciudades con mayores índices de pobreza.



Todo porque ese derroche sería el producto de los dineros ilícitos que genera el contrabando, según ha afirmado la Fiscalía.



Así mismo, algunos allegados señalaron que Ómar Ambuila, abogado con especialización en derecho aduanero y quien se vinculó a la Dian en 1992, era la persona que más solía ser vista en Buenaventura, mientras que su esposa se quedaba en Cali o iba ocasionalmente al puerto. Su hija, en tanto, salía y entraba del país porque vivía en Estados Unidos y allí mostraba todas sus excentricidades.



CALI