Colombo inglés Juan Sebastián Ospina ganó Open Británico de Parapente

El colombo inglés Juan Sebastián Ospina logró el título del Open Británico de Parapente, en los cielos de Roldanillo y norte del Valle del Cauca.



A pesar de las lluvias en la mañana del sábado y de haber cancelado la prueba del viernes por mal clima, hacia las 12 del medio día comenzó a mejorar y los pilotos pudieron realizar una corta prueba al estilo “la rosa de los vientos”, en donde debían entrar y salir de una baliz



Las primeras horas del sábado fueron de cielo cubierto pero ante la incredulidad de los pilotos las nubes se disiparon y permitieron hacer una rápida prueba de cinco kilómetros, en la que Ospina mantuvo el liderazgo.



El punto de referencia era Zarzal, en donde también estaba la línea de meta a los 51 kilómetros. El primero en llegar a la meta fue el húngaro Pal Takats, seguido de Pedro Citoler y de Martin Long.



Juan Sebastián es quindiano, tiene 28 años y vive en Suiza; compite por Inglaterra ya que la Asociación Nacional de Parapente de ese país lo acogió en su equipo al ver que en Colombia no tenía los beneficios, los recursos, ni las posibilidades que ellos sí le podían ofrecer., dice el relato de Natalia Jaramillo.



Ha ganado 4 veces el Campeonato Nacional Colombiano además de trofeos en Europa y en todo el mundo. También, ostenta el récord nacional de distancia libre después de haber volado 213 kilómetgros desde Apía Risaralda hasta Santander de Quilichao, en el Cauca.



“ El Open Británico nunca lo gané en el pasado, pero pensé que sería genial ganar los dos, para mi es algo muy lindo porque todos estamos felices, los colombianos porque al fin y al cabo sigo siendo colombiano, yo nací en Armenia, y los británicos obviamente están encantados, yo me siento muy feliz, estoy extasiado porque de verdad esta es la mejor competencia que he ganado.”, afirmó el piloto Ospina.



Anotó que “solo volamos 5 de 7 días, lo cual sigue siendo bastante bueno para los estándares internacionales, tuvimos días con climas muy variados, mangas que nos llevaron a volar sobre el norte y centro del valle, incluso volamos casi hasta Palmira. definitivamente logramos exprimir al máximo lo que las condiciones nos dieron. Los pilotos estaban muy contentos con el sitio y con la solidaridad de la gente, además el nivel fue muy muy alto”

La clasificación general quedó así:

1 Juan Sebastián Ospina Restrepo GBR 3.622



2 Michal Gierlach POL 3.606



3 Martín Long GBR 3.582



Las posiciones de los colombianos quedaron así:



8 Edinson Álvarez



14 Guillermo Alejandro Salazar



27 Henry Alexander Alcázar



29 Cristian Agudelo



35 Julián Andrés Carreño



35 Yesid Álvarez



54 Cristian Pinto Torres



66 Freddy Urrego



68 Andrés Escobar



80 Yermenson Agudelo



131 Mauricio Orozco