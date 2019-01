No hay reversa a cobros a parqueaderos en Cali

Mientras que la Alcaldía de Cali sigue analizando las últimas disposiciones para reglamentar la nueva contribución por estacionamiento en establecimientos comerciales y en todo sitio con servicio de parqueadero en la ciudad, como algunas universidades, aumenta la expectativa en medio de cierto malestar de comerciantes y empresarios por esta medida para este 2019.

Una vez se reglamente este cobro, aprobado por el Concejo dentro del Acuerdo 088 de diciembre pasado, habrá establecimientos que tendrán que pagar los 597 pesos autorizados en esta contribución, mientras que para otros parqueaderos, el valor será de 1.200. La Alcaldía aspira a recaudar este año unos 5.600 millones de pesos para la estabilidad del MIO.



Los parqueaderos que no están dentro de las 12 de las llamadas Zonas de Estacionamiento Regulado o Zonas Azules pagarán los 597 pesos. Las Zonas Azules son las áreas en vías públicas donde habrá demarcaciones este año para que el municipio cobre 2.800 pesos a la ciudadanía por cada parqueo.



Aquellos parqueaderos o servicio de garajes que deban pagar 1.200 pesos es porque están dentro del radio de acción de las 12 Zonas Azules, por ser de más demanda y dinámica económica.



Según el secretario de Movilidad del municipio, Juan Carlos Orobio, cada parqueadero en Cali cobra lo que considera necesario conforme con la oferta o la demanda porque hay libertad tarifaria. Explicó que esta contribución “sería lo que pagarían los administradores cada vez que presten el servicio de parqueo. Recordemos que hay libertad tarifaria por el servicio de parqueaderos, entonces ya será decisión del administrador si transfiere este costo al usuario o asume dentro de la fijación de precios”.



El presidente de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia), Carlos H. Betancourt, mantiene su desacuerdo como representante del gremio que congrega 26 centros comerciales en el Valle del Cauca, de los 164 en el país.



Ante la observación de pensar que el establecimiento podría dentro de su autonomía tarifaria contemplar asumir el pago, expresó su rechazo. Dijo que cuando el Gobierno impone un gravamen como la contribución por estacionamiento, la ley dice que ese sujeto pasivo que haría el pago sería, en este caso, el conductor del vehículo que utiliza un servicio.



Reiteró el riesgo de que con más impuestos y cobros como estos a la población se podrían propiciar escenarios de más informalidad en parqueos, ocupando mucho más las calles y los andenes, y dejando en plena vía a los peatones.



Esta opinión es similar a la de integrantes de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) sobre el riesgo de más informalidad y a la del gerente general del Centro Comercial Chipichape, Gabriel Ruiz, quien advirtió que, de alguna manera, se generará un impacto en las vías y también en establecimientos de los centros comerciales porque la comunidad buscará otras alternativas de parqueo que no impliquen más gastos.



No obstante, Ruiz indicó que las tarifas con esta contribución no se han analizado todavía con las demás directivas de este centro comercial en el norte caleño. Anotó que se está a la espera de la reglamentación de la medida.



Por ahora, las tarifas de parqueaderos de este año en Chipichape son 3.500 pesos para carros en las primeras tres horas, y 1.500, la hora o fracción adicional en los 1.950 espacios para estos vehículos. Durante el 2019, los conductores de motocicletas pagan 2.300 pesos de tarifa en el día y 500, la hora o la fracción adicional en los 1.200 lugares habilitados. Mientras que los que van en bicicleta pagan 1.000 pesos en el día, en este año.



Administradores de otros parqueaderos, algunos del centro de Cali, como la calle 10 con carrera 9, no están de acuerdo con esta contribución. Temen que al hacerla a los usuarios, ellos decidan no volver a usar el servicio. En uno de los locales de esta céntrica zona, la tarifa por estacionamiento de carros en una hora es de 2.500 pesos y en la segunda hora serán 4.000.



Miembros de la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Diversión (Asonod), con 100 establecimientos en Cali, también temen un golpe a la economía y que la población deje de ir a estos negocios porque habrá cobros de parqueo en su entorno y en los locales de estacionamiento.



CALI